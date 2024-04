Simone Mendes emplaca 9 músicas no Top 200 do Spotify e registra feito histórico

Uma das maiores vozes da música brasileira, Simone Mendes não para de alcançar feitos históricos em sua carreira solo. A artista possui atualmente 9 músicas no Top 200 do Spotify. Os hits que se destacam são: “Dois Fugitivos”, “Manda um Oi”, “Erro Gostoso”, “Beleza Ignorante”, “Daqui pra sempre” e “Dois Tristes” são algumas das músicas que Simone performa ou participa, e que estão no Top 200 do Spotify.

Para comemorar tamanho sucesso e presentear seus fãs, a canção “Dois Tristes”, que conta com imenso sucesso nas plataformas digitais de música, estreou na última segunda-feira (15) nas rádios de todo país, em uma blitz nacional.

Com a carreira solo marcada por um sucesso após o outro, Simone Mendes bateu recordes e tornou-se a cantora mais premiada do ano, além de uma das vozes mais ouvidas do Brasil. Com quase 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a artista já ultrapassa a marca de 5 milhões de inscritos no YouTube, onde acumula mais de 640 milhões de acessos.

Foto: Divulgação