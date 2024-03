Programa Vida Ativa na Terceira Idade inscreve novos alunos a partir de quinta-feira (21)

Nos dias 21 e 22 de março, serão abertas as inscrições para novos alunos do Vida Ativa, programa realizado pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), com turmas em Belém e Ananindeua. São ofertadas aulas de ioga, hidroginástica e outras atividades que estimulam o bem-estar e qualidade de vida.

Interessados em participar, devem se dirigir até a sede da Tuna Luso, em Belém, local onde as matrículas serão realizadas, a partir do horário das 7h30.

Os novos alunos devem apresentar cópias e originais dos seguintes documentos: atestado médico do cardiologista, RG, comprovante de residência, carteira de vacinação contra covid e influenza e duas fotos 3×4.

Pessoas a partir dos 50 anos, poderão efetuar a matrícula nas seguintes modalidades: ioga, hidroginástica, ginásticas funcional e dance.

Confira os locais e modalidades disponíveis:

– Polo ASALP (Al. São Jorge, 293 – Coqueiro, Ananindeua)

Ioga – 15 vagas

Hidroginástica – 20 vagas

Ginástica funcional – 4 vagas

Ginástica dance – 8 vagas

– Polo TUNA (Av. Almirante Barroso, 110)

Ginástica – 20 vagas

Hidroginástica – 30 vagas

Foto: Ascom See