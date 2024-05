Fiscalização da Base Fluvial de Antônio Lemos apreende 30 kg de entorpecentes

O governo do Pará anunciou, na manhã deste domingo (26), a ordem de serviço para a construção de uma ponte em estrutura mista de aço e concreto sobre o Rio Acará, localizada na PA-252, no município do Acará, na Região de Integração do Tocantins.

O anúncio foi feito em uma cerimônia oficial na orla da cidade com a presença do governador Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, o prefeito Pedro Paulo Gouvea Moraes (Pedrinho da Balsa), além de autoridades locais e estaduais, reforçando o compromisso do governo com a infraestrutura e o progresso do Estado.

“Estamos aqui festejando essa obra que se inicia hoje, é uma obra histórica. Terá um Acará antes dessa ponte e um depois dessa ponte. Eu não tenho dúvida de que a cidade do Acará vai crescer ainda mais, essa região vai se desenvolver ainda mais, trazendo emprego, renda, indústria, fortalecendo a economia, fazendo com que o Acará e toda essa região possam ser regiões mais competitivas, atrativas e desenvolvidas”, informou o governador Helder Barbalho.

A nova ponte terá uma extensão total de 851 metros, um canal de navegação de 160 metros por 81 metros, uma largura total de 11,20 metros e com passarelas laterais para pedestres, PA-252 – Alça Viária de acesso à ponte de 5,30 km. A obra tem um prazo de execução de 25 meses.

“Esta importante obra visa melhorar a mobilidade urbana e facilitar o transporte de pessoas e mercadorias, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região”, informou Adler Silveira, titular da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), órgão responsável pela obra.

Expectativa – Para os moradores do Acará, a construção da ponte traz grande esperança. “Vai ser muito bom para nós, vai facilitar muito a nossa vida porque demora muito para atravessar de balsa. Já estou ansiosa para ver pronta”, disse Mirian Carvalho Pacheco, aposentada de 68 anos.

A dona de casa Maria do Socorro Sousa, de 48 anos, também acredita nos benefícios que a nova ponte vai trazer aos moradores. “Essa ponte vai melhorar a nossa vida, às vezes preciso ir para o outro lado e com a ponte vai facilitar e muito a nossa rotina”, contou a moradora.

O aposentado João Cardoso, de 87 anos, mora há 30 anos no Acará, e trabalha como agricultor no município, ficou feliz em saber da construção da ponte. “Trabalho na roça do outro do rio e preciso pegar a balsa todo dia, então com a ponte vai ser uma maravilha”, comemorou.

