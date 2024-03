Novas viaturas reforçam o serviço de segurança preventivo e ostensivo em Belém

O serviço de segurança do município de Belém está reforçado com as novas viaturas da Guarda Municipal de Belém (GMB), distribuídas em espaços públicos como praças, parques, prédios públicos, corredor e estações do BRT, feiras, unidades de saúde e escolas municipais, para reforçar o patrulhamento ostensivo e preventivo.

Segundo o inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro, além de intensificar as ações de segurança em áreas de grande circulação na capital paraense, a expectativa é aproximar, cada vez mais, a população da corporação. “Esta é uma reivindicação da população que está sendo atendida. Para isso, ampliamos o patrulhamento com um número maior de viaturas e de guardas nas ruas e que somados às outras organizações de segurança, como Polícia Militar e Civil, vai garantir tranquilidade a todos os cidadãos”.

O inspetor da Divisão de Operações da Guarda (DOP), Élcio Vale, explica que com as novas viaturas houve o reforço nos serviços de rondas em todos os bairros e nos mais de 300 postos da Guarda. A ideia é monitorar, com viaturas e motos, áreas públicas de uso coletivo, as bases das corporações, assim como fazer abordagem de pessoas e veículos aque apresentem algum tipo de suspeita.

“A Guarda Municipal se faz presente com o serviço móvel de prevenção e esse trabalho é essencial para manter segurança em Belém, porque os dados apontam que com as rondas feitas pela corporação o local se torna mais seguro, ou seja, há redução da violência”, garante o chefe do DOP.

As rondas da GMB nas áreas das escolas públicas municipais, praças e unidades de saúde estão intensificadas, para evitar qualquer tipo de violência, principalmente nos horários de maior fluxo de pessoas e quando solicitadas pelo número 153.

Com as rondas e pontos fixos das viaturas nos espaços públicos, Paola Léo, de 23 anos, afirma que está se sentindo mais segura. “A presença dos guardas municipais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Sacramenta é ótima. Todo dia tem muita gente e sempre tem paciente que faz confusão, mas com a presença da Guarda, agora, está bem tranquilo aqui”, disse.

Frequentadora da Praça do Jaú, a técnica de enfermagem Raquel Castro, de 41 anos, diz que a segurança é muito importante para todos. “Há um tempo a praça estava abandonada e ninguém se sentia à vontade de ficar aqui, por causa da falta de segurança. Com a revitalização e a segurança reforçada, inclusive com a presença da Guarda Municipal, as famílias voltaram a frequantar a praça do Jaú como mais um ponto de lazer do bairro” Serviço Para que a segurança seja mantida em Belém, a Guarda Municipal espera contar com a participação da população denunciando qualquer tipo de ação suspeita. Para isso, basta ligar para 153 e uma equipe de ronda mais próxima será enviada ao local.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Romulo GM