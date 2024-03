Programação de atividades do Projeto Cultura na Comunidade 2024 será definida em reunião, na segunda

O total de 45 lideranças comunitárias (zonas rural e urbana) é aguardado para reunião voltada a definição programação do Projeto Cultura na Comunidade 2024. O encontro será nessa segunda-feira, 04, a partir das 09 horas, no auditório da Casa da Cultura.

Segundo o secretário municipal de cultura Adson Wender Tertulino, o projeto Cultura na Comunidade, é a oportunidade de compartilhar experiências artísticas culturais e descobertas de talentos em vários lugares do município. “O artístico cultural emociona e surpreende. A arte mexe com as emoções, deixa reflexões e muda o interno das pessoas para melhor. E a politica cultural do projeto, provoca essas sensações no público que participa tanto no bairro como nas comunidades. E principalmente na interação entre artistas experientes, iniciantes e abre oportunidades aos novos talentos em vários lugares do nosso município”, destacou.

Para o Chefe de Eventos da Semc Waldeci Reis (Neca), a reunião será para apresentar o apoio quanto a estruturas e artistas vanguarda convidados pela secretaria e saber sobre os possíveis talentos artísticos participantes dos bairros e comunidades. “Neste ano, enviamos convite para 45 lideranças, dessas 40 são da zona urbana e 05 da zona rural. E a reunião é para dialogarmos sobre o que foi positivo aos envolvidos em 2023, os potenciais artísticos em evidência foram a música e a poesia. A Semc sempre leva a convite grandes nomes da arte santarena. E vamos aguardar a manifestação de talentos dos bairros e comunidades”, explicou.

Na oportunidade, o cronograma (datas e programação) será definido no encontro da Casa da Cultura. Localizada na Avenida Borges Leal, 1558, entre a Travessa Silvino Pinto e Avenida Barão do R. Branco, bairro Santa Clara.

Imagem: Agência Santarém