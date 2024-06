Programação junina atrai centenas de pessoas à orla da Estação das Docas

O Projeto Estação Junina, edição 2024, atraiu centenas de pessoas à Estação das Docas, na primeira semana da programação. Grupos folclóricos, cortejos de boi, pássaros juninos, shows de forró e apresentações de quadrilhas colocaram o público para dançar na orla do complexo turístico e gastronômico, em Belém. Toda a programação é gratuita e continuará nos próximos dias 27, 28, 29 e 30 de junho (quinta-feira a domingo).

Na primeira semana se apresentaram o Grupo Folclórico Sabor Marajoara, as bandas Cabra no Forró e Trio Pé de Serra dos Cabras, os bois Catiguria e Veludinho, e as quadrilhas juninas Amor de um Mensageiro, Roceiro da Barão, Cristal Junino, Flor Junina e Quadrilha Junina do Bengui.

Quem aproveitou para brincar com o Boi Veludinho, os mascarados e os cabeçudinhos no domingo, 23, foi o casal Aline Raiol e Márcio Souza, que ganhou um jantar no Restaurante Bêra, que integra o mix de restaurantes da Estação, após participar de um concurso de dança.

O casal esteve pela segunda noite consecutiva na Estação, junto com a filha Ana Luiza, de 1 ano, e destacou a valorização da cultura regional no evento. “Essa programação é maravilhosa, principalmente quando a gente pensa em um passeio em família diferente, tendo esse contato com uma amostra do nosso patrimônio cultural, que é essa festa junina cheia de símbolos paraenses. Fiquei muito feliz de trazer a minha filha, sair de casa com ela e mostrar o que realmente é essa cultura”, disse Aline.

Programação

QUINTA (27/06)

Das 19h às 20h – Grupo folclórico Frutos do Pará

Das 20h às 20h45 – Pássaro Junino Japiim

Das 20h45 às 21h45 – Quadrilha Paraíso Junino

SEXTA (28/06)

Das 18h30 às 19h30 – Quadrilha Junina Encanto da Juventude

Das 19h30 às 21h30 – Show Alessandro Sanfoneiro

SÁBADO (29/06)

Das 17h30 às 18h30 – Show Trilhas da Serra

Das 18h30 às 19h30 – Quadrilha Fuzuê Junino

DOMINGO (30/06)

Das 17h30 às 18h30 – Cortejo Boi Rei do Campo

Das 18h30 às 19h30 – Quadrilha infantil Pipoquinha na Roça

Das 19h30 às 20h30 – Quadrilha Junina Pipocando

Em sua 6ª edição, o projeto visa oferecer ao público opções gratuitas de programação junina, voltadas para toda a família. O “Estação Junina” é uma realização do governo do Estado, por meio da Organização Social Pará 2000, que administra o complexo.

Serviço

2ª semana do Projeto “Estação Junina”. Dias 27, 28, 29 e 30 de junho de 2024, na orla da Estação das Docas, entre os armazéns 1 e 2. Entrada franca.

Imagem: Divulgação