Projeto ‘Corregedoria Itinerante’ aprimora policiais civis da região metropolitana de Belém

A Polícia Civil do Pará (PCPA) promoveu, nesta segunda-feira, 25, mais uma edição do projeto ‘Corregedoria Itinerante’. O evento aconteceu no auditório Ione Coelho, localizado na Delegacia Geral e busca, além de capacitar os servidores, também promover a troca de conhecimento e melhores práticas dentro da instituição.

“Desde 2019, este trabalho em desenvolvimento também abrange o interior do Estado. Diversos locais estão sendo visitados, com cada servidor sendo instruído sobre a importância da Justiça e do trabalho da polícia judiciária. Essas visitas resultam em intervenções do Ministério Público, e os gestores de unidade estão focados na continuidade das soluções após a conclusão das investigações”, ressalta o corregedor-geral, Raimundo Benassuly.

O objetivo principal do projeto é aprimorar os servidores da Polícia Civil por meio de palestras ofertadas por integrantes da Corregedoria Geral, abordando temas, como cadeia de custódia das evidências, funcionalidades do Processo Administrativo Eletrônico (PAE 3.0) e captura de leitor biométrico.

Nesta edição, o público-alvo foram agentes e colaboradores lotados nas unidades operacionais das seccionais da Marambaia e Paar, delegacias da Aeroporto, Atalaia, Aurá, Benguí, Cabanagem, Guanabara, Icuí Guajará, Júlia Seffer, Marco, Terra Firme e crimes violentos.

