Projeto Hope estará no município de Muaná em busca de novos talentos no futebol

O esporte tem o poder de transformar vidas, e o Projeto Hope é a prova viva disso. Através do futebol, a iniciativa transmite esperança para crianças que sonham em se tornar jogadores profissionais e mudar a sua realidade.

Neste próximo final de semana, o Projeto Hope estará em Muaná em busca de novos talentos do futebol para indicar ao Nova Iguaçu, time profissional que foi finalista do campeonato carioca contra o Flamengo.

Se você nasceu entre 2004 e 2014 e tem o sonho de ser jogador de futebol, não perca essa chance! As seletivas serão realizadas nos dias 27 e 28 de abril.

Para mais informações, entre em contato com os professores Bonny e Izaltino, que estão à frente do projeto, junto com o idealizador e captador da iniciativa, Emmanoel Valente.

É emocionante ver pessoas que se dedicam a ajudar o próximo. Emmanoel e sua equipe são exemplos de amor e dedicação, tanto para as crianças quanto para a comunidade. Eles acreditam que, através do esporte, é possível transformar vidas. Essa é a missão do Projeto Hope.

O Projeto Hope como você já sabe, transforma a vida de crianças e adolescentes através do futebol, mas precisa do seu apoio para continuar desenvolvendo as ações! Somos um projeto sem fins lucrativos que depende de doações para realizar nossas atividades. Quem quiser ajudar pode doar das seguintes formas:

Equipamentos: bolas, chuteiras, luvas e outros materiais esportivos.

Local para treino: um espaço seguro e adequado para as práticas esportivas.

Toda ajuda é bem-vinda!

Canal oficial do projeto Hope:

Serviço

Data: 27 e 28 de abril

Horário: A partir das 9h

