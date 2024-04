Arte em Cores divulga os artistas selecionados na 1ª etapa do projeto

O Arte em Cores divulgou na última segunda-feira, 22, o resultado da seleção da primeira fase do projeto, que está em sua 4ª edição. A iniciativa conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, e registrou, ao todo, 132 inscrições. No Pará, 52 inscrições cumpriram os requisitos e foram selecionadas; no Maranhão, 63 delas foram escolhidas. A lista com os nomes está disponível no link linktr.ee/arteemcoresmove e na bio do perfil instagram.com/arteemcoresmove. Além dos selecionados, o projeto divulga também os artistas suplentes.

Os painéis a serem produzidos vão celebrar as cidades paraenses e maranhenses, destacando suas peculiaridades, diversidade de riquezas e contextos culturais. A Comissão de Habilitação e Seleção se baseou em três critérios: criatividade, localização da obra e originalidade. O resultado desta primeira etapa traz um conjunto de artistas bastante diverso, inclusivo e que representa bem as diretrizes que orientam o Arte em Cores.

Agora, o Arte em Cores entra na fase de validação dos selecionados e, depois, seguirá para a etapa de realização das obras individuais. Além de valorizar o talento único de cada artista, o projeto também incentiva a criação em equipe e realizará, posteriormente, uma segunda fase de seleção, entre os 50 artistas participantes, para a criação de dois painéis coletivos: um em Canaã dos Carajás, no Pará, e outro em Bacabeira, no Maranhão. O painel coletivo de Bacabeira será realizado por 5 artistas do Maranhão e o painel coletivo de Canaã dos Carajás será realizado também por 5 artistas do Pará.

Todos os artistas visuais do Arte em Cores – 4ª Edição terão acesso a um conjunto de videoaulas sobre técnicas e linguagens artísticas, além de receberem monitoria remota. Para a produção dos painéis, serão destinadas premiações e ajudas de custo. Ao final do projeto, fotografias das obras produzidas serão expostas na Galeria Virtual do Arte em Cores, ampliando a visibilidade dos trabalhos e de seus respectivos autores para diversos públicos.

Confira os talentos paraenses aprovados na 1ª etapa do Arte em Cores

Ana Carolina Reis Ferreira Gomes (Ana) – Parauapebas

Benedito Sousa (Bino Sousa) – Marabá

Carlos André Vieira Mascarenhas (Carlinhos Pintor) – Tucumã

Daniel Ferreira dos Santos (Daniel Ferreira) – Canaã dos Carajás

Diana Serra Santos (Ártemis) – Canaã dos Carajás

Eduardo de Souza Cherem (Che) – Parauapebas

Elisvaldo – Marabá

Eva Wendy Xavier Sousa (Eva) – Parauapebas

Felipe Barros Santos (Lippe Artes) – Tucumã

Fiama Rodrigues Silva (Fiama) – Marabá

Ghennitty Max Ferro Morais (Ghen) – Marabá

Iramar Gomes Candido (IramarART) – Parauapebas

Jonas Barros – Marabá

Leonardo David dos Santos Lima (Bahia) – Canaã dos Carajás

Madlene Mav – Curionópolis

Madson Fábio Medeiros Pantoja (Madson) – Parauapebas

Matheus Feitosa (Dash) – Parauapebas

Nhakbjere Kayapó (Kamila Kayapó) – Ourilândia do Norte

Pydjyre Kayapó (Pydjyre) – Ourilândia do Norte

Rodrigo Martins Ferreira (ROD) – Parauapebas

Rui Rodrigues Alves (Ruy Artes) – Eldorado do Carajás

Tainá Cristina França da Silva (Tai Cristina) – Ourilândia do Norte

Tarcísio Augusto Santos do Rosário (Tarcísio Rosário Art) – Parauapebas

Wendrel de Andrade Dias (Diblack) – Canaã dos Carajás

Yure Nicolau Ferreira Oliveira Goulart (Yure) – Parauapebas

TRAJETÓRIA

Desde 2020, o Arte em Cores dedica-se a conectar pessoas e visibilizar o talento e a criatividade de artistas visuais do Maranhão e do Pará, bem como promover ações de capacitação e estimular a economia criativa. Ao longo de três edições, 175 artistas foram beneficiados e, além dos trabalhos individuais realizados em diversas cidades de ambos os estados, 7 grandes murais coletivos já foram produzidos em Açailândia (MA), Alto Alegre do Pindaré (MA), Buriticupu (MA), Belém (PA), Marabá (PA), que recebeu dois murais, e Parauapebas (PA). A Galeria Virtual do Arte em Cores reúne fotografias de todas as obras já realizadas, em uma exposição online que amplia o acesso à produção artística. Em 2024, o projeto chega à sua 4ª edição, dando continuidade ao histórico de sucesso na valorização da arte urbana. O Arte em Cores é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Centro Cultural Tatajuba e realizado pelo Ateliê 22 e Ministério da Cultura – Governo Federal.

SERVIÇO

Arte em Cores 4ª edição – Pará e Maranhão

Lista de artistas selecionados: linktr.ee/arteemcoresmove

Mais informações pelo whatsapp: (99) 99167-1734

Acesse o site e redes sociais do projeto: arteemcores.art.br; instagram.com/arteemcoresmove; facebook.com/arteemcoresmove

