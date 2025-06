Projeto obriga academias em regiões secas a instalarem umidificadores

Proposta foi aprovada pela Comissão do Esporte da Câmara; ainda será analisada em outros dois colegiados antes de ir para o Senado

Da CNN

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga academias localizadas em regiões com umidade do ar abaixo de 60% a instalarem umidificadores.

O relator da proposta, deputado Dr. Luiz Ovando (PP-MS), afirma que praticar exercícios em ambientes muito secos pode causar problemas respiratórios, especialmente em pessoas com asma, rinite ou outras doenças respiratórias.

O congressista também destacou que se trata de uma medida simples, de baixo custo, e que melhora a experiência dos alunos nas academias. “É uma forma de valorizar o esporte como parte da promoção da saúde e do bem-estar”, disse.

O projeto ainda será analisado pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça da Câmara. Como está em tramitação conclusiva, se for aprovado nessas comissões, pode seguir direto para o Senado.

*Com informações da Agência Câmara

Sebastian Gorczowski/GettyImages