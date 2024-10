PT de Porto Alegre aciona o MPE contra Michelle Bolsonaro

Nesta terça-feira (15), o diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) em Porto Alegre (RS) acionou o Ministério Público Eleitoral (MPE) contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) por propaganda caluniosa e difamatória contra a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), que concorre à prefeitura da capital gaúcha.

Em um evento de campanha do prefeito Sebastião Melo (MDB), na última segunda-feira (14), a ex-primeira-dama, representando seu partido, falou que o PT é uma “facção”, que quer roubar e possui “insanidade mental”.

O MP Eleitoral pode acolher representação do partido e investigar o tema ou não.

– A gente não pode aceitar o partido das trevas, (Sebastião) Melo A gente sabe que aonde tem o PT tem fome, tem desgraça, tem mentira, tem insanidade mental, porque não é possível ser só maldade. É uma facção, são mentirosos, são cruéis, querem roubar – disse Michelle, dirigindo-se ao emedebista, que concorre à reeleição em segundo turno contra a candidata do PT.

A representação do PT porto-alegrense ao MPE é assinada pela deputada estadual Laura Sito, presidente do diretório do partido na capital gaúcha.

