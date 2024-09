Quem é o favorito de Ancelotti: Mbappé ou Vinicius Jr.? Entenda a decisão

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, destacou o desempenho notável de Kylian Mbappé na vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad no último sábado. Segundo Ancelotti, o atacante francês mostrou-se mais fresco e ativo em campo, o que reflete sua evolução crescente.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Vinicius Jr., aos 58 minutos, ao converter um pênalti resultante de um toque de mão de Sergio Gómez. Mais tarde, aos 75 minutos, Mbappé consolidou a vitória do time ao converter outro pênalti após sofrer uma falta. Isso coloca Mbappé com três gols em cinco jogos na atual temporada da LALIGA.

A Ascensão de Mbappé

Em sua coletiva de imprensa após o jogo, Ancelotti afirmou: “Mbappé parece mais fresco e está mais ativo com a bola. Ele é extremamente perigoso e tem se entrosado bem com Vinicius e os outros atacantes. Seu desempenho melhorou consideravelmente.” Segundo o técnico, a decisão sobre quem bateria os pênaltis foi deixada a cargo dos próprios jogadores, demonstrando a confiança e a liderança no time.

Como Mbappé e Vinicius Jr. Estão Construindo Sua Sinergia?

Mbappé afirmou à Real Madrid TV que se sente cada vez mais ajustado ao novo ambiente. Ele mencionou que tem trabalhado junto com Vinicius Jr. tanto nos jogos quanto nos treinamentos para fortalecer a conexão entre eles. “O importante é que os pênaltis foram convertidos, independentemente de quem os cobrou,” afirmou. Isso mostra um forte espírito de equipe, onde o foco é o sucesso coletivo.

Desafios Enfrentados Pelo Real Madrid Devido a Lesões

O Real Madrid conseguiu acumular 11 pontos em cinco jogos da LALIGA, com três vitórias e dois empates. Ancelotti ressaltou que o time ainda não está no seu melhor desempenho, algo esperado no início da temporada. As ausências de jogadores chave como Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Dani Ceballos, todos lesionados, são desafios que o time precisa superar. “Foi um jogo difícil, e talvez não merecêssemos vencer,” admitiu o treinador, destacando a boa performance da Real Sociedad.

O Que Esperar dos Próximos Confrontos do Real Madrid?

O próximo mês será crucial para o Real Madrid com importantes partidas pela frente:

Stuttgart (C) – 17/09, 16h (de Brasília) – Champions League

Espanyol (C) – 21/09, 16h – LALIGA – Transmissão pelo Disney+

Alavés (C) – 24/09, 16h (de Brasília) – LALIGA – Transmissão pelo Disney+

Com esses jogos se aproximando, o Real Madrid espera continuar mostrando evolução e superação, especialmente com a possível volta dos jogadores lesionados. A sinergia entre Mbappé e Vinicius Jr. será fundamental para alcançar resultados positivos nesta jornada.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução / X Real Madrid