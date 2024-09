Ex-aluna acusa Silvio Almeida de assédio sexual: “Predador”

Uma ex-aluna de Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula (PT), disse que foi assediada sexualmente por ele, em 2007. O episódio teria ocorrido quando ela cursava Direito na Universidade São Judas, em São Paulo.

A identidade da mulher não foi revelada. Em entrevista à coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles, ela disse que o assédio foi presenciado por cerca de cinco alunos e uma professora.

– A gente estava conversando quando ele [Silvio Almeida] chegou. Eu não me sentia muito à vontade com a presença dele, então dei um passo para trás para evitar cumprimentá-lo. Ele me olhou e falou assim: “Você não vai me dar um beijo com essa sua boca gostosa, não?”. Aí, eu travei e ele me puxou, me deu um beijo no canto da boca, quase meio lábio. Entrei em choque e saí da roda de pessoas. Todos os outros continuaram – relatou.

A ex-aluna também afirmou que Almeida se portou como um “predador sexual”.

– É um predador sexual, não precisa ser da área do direito para saber.

Fonte: Pleno News/ Foto: José Cruz/Agência Brasil