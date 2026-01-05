segunda-feira, janeiro 5, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Semec Belém encerra inscrições de seletivo com salário de R$ 3,4 mil nesta segunda (5)

Prefeitura oferece 15 vagas temporárias; processo seletivo inclui análise curricular e outras etapas.

Termina nesta segunda-feira (5) o prazo de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec). O certame oferece 15 vagas temporárias para profissionais de nível superior, com salários de R$ 3.453,94 e jornada de 8 horas diárias.

Vagas e Oportunidades

As vagas são destinadas ao reforço da estrutura técnica e educacional da capital. Confira a distribuição:

  • Contador: 9 vagas (8 para ampla concorrência e 1 para PCD);
  • Engenheiro Civil (Custo e Orçamento): 2 vagas;
  • Engenheiro Eletricista: 2 vagas;
  • Engenheiro Sanitarista: 2 vagas.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do PSS, até as 18h de hoje.

Atenção aos arquivos: A documentação deve ser enviada em PDF (máximo de 1 MB por arquivo). Uma vez finalizada a inscrição, não será possível alterar os documentos.

Requisitos e Etapas

Para participar, o candidato deve ter nível superior na área, registro ativo no conselho profissional (CRC ou CREA), além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. A seleção será dividida em duas fases:

  1. Análise Curricular (30 pontos): Avalia escolaridade (graduação a doutorado), cursos de capacitação nos últimos cinco anos e experiência profissional.
  2. Entrevista (10 pontos): De caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 14 de janeiro, das 9h às 14h, na sede da Semec. Serão avaliados itens como comunicação, trabalho em equipe e conhecimento técnico.

Classificação e Contrato

A nota final será a soma das duas fases. Em caso de empate, a prioridade será para candidatos com 60 anos ou mais, seguidos por aqueles com maior qualificação e experiência.

O contrato terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Os candidatos devem acompanhar o cronograma e as convocações diretamente pelo site oficial da Prefeitura.

Foto: Prefeitura de Belém

300 x 100 - AVISTÃO - ANO NOVO 02
Artigo anterior
Vídeo: Suspeito de furto é agredido por familiares após crime em Curuçá
Próximo artigo
Quer economizar? Veja quais veículos ficam isentos do IPVA em 2026

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
360 x 360 - AVISTÃO - ANO NOVO 03
Natal Encantador_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315