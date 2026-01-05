Semec Belém encerra inscrições de seletivo com salário de R$ 3,4 mil nesta segunda (5)

Prefeitura oferece 15 vagas temporárias; processo seletivo inclui análise curricular e outras etapas.

Termina nesta segunda-feira (5) o prazo de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec). O certame oferece 15 vagas temporárias para profissionais de nível superior, com salários de R$ 3.453,94 e jornada de 8 horas diárias.

Vagas e Oportunidades

As vagas são destinadas ao reforço da estrutura técnica e educacional da capital. Confira a distribuição:

Contador: 9 vagas (8 para ampla concorrência e 1 para PCD);

9 vagas (8 para ampla concorrência e 1 para PCD); Engenheiro Civil (Custo e Orçamento): 2 vagas;

2 vagas; Engenheiro Eletricista: 2 vagas;

2 vagas; Engenheiro Sanitarista: 2 vagas.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do PSS, até as 18h de hoje.

Atenção aos arquivos: A documentação deve ser enviada em PDF (máximo de 1 MB por arquivo). Uma vez finalizada a inscrição, não será possível alterar os documentos.

Requisitos e Etapas

Para participar, o candidato deve ter nível superior na área, registro ativo no conselho profissional (CRC ou CREA), além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. A seleção será dividida em duas fases:

Análise Curricular (30 pontos): Avalia escolaridade (graduação a doutorado), cursos de capacitação nos últimos cinco anos e experiência profissional. Entrevista (10 pontos): De caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 14 de janeiro, das 9h às 14h, na sede da Semec. Serão avaliados itens como comunicação, trabalho em equipe e conhecimento técnico.

Classificação e Contrato

A nota final será a soma das duas fases. Em caso de empate, a prioridade será para candidatos com 60 anos ou mais, seguidos por aqueles com maior qualificação e experiência.

O contrato terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Os candidatos devem acompanhar o cronograma e as convocações diretamente pelo site oficial da Prefeitura.

Foto: Prefeitura de Belém