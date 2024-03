Remo anuncia o paraguaio Gustavo Morínigo, de 47 anos, como novo treinador da equipe

O Clube do Remo tem um novo treinador. De olho nas disputas do Campeonato Paraense, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série C, o Leão fechou a contratação do paraguaio Gustavo Morínigo, de 47 anos. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação social do Leão Azul.

Morínigo é o quarto treinador azulino oriundo do estrangeiro na história do Clube do Remo. O primeiro estrangeiro a comandar os azulinos foi o uruguaio Júlio Véliz, entre os anos 1956 e 1957. Ele assumiu o Remo logo após encerrar a carreira de jogador pelo clube, onde atuou como goleiro em 12 anos. O segundo da lista, também natural do Uruguai, Juan Álvarez teve uma passagem em 1977 pelo Leão.

O terceiro nome da lista foi François Thijm. Natural do Suriname, ele atuou pelo Remo como goleiro nas décadas de 1960 e 1970, e comandou o clube também nos anos 70, atuando interinamente no ano de 1977.

FICHA TÉCNICA

Ex-jogador profissional, Morínigo iniciou sua trajetória como treinador de futebol em 2012 no Nacional/PAR e depois teve passagem por Cerro Porteño, trabalhou nas Seleções Paraguaias de base,além de clubes como Libertad, Coritiba, Ceará e Avaí. “Muito feliz com esse novo desafio na minha carreira. Agora vamos iniciar os trabalhos para conquistar os objetivos do Rei da Amazônia”, disse o novo treinador que vem para substituir Ricardo Catalá, demitido na semana passada, depois de o Leão perder precocemente a disputa por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil e também, empatar com o São Francisco, no Campeonato Paraense.

Além de Morínigo, chegam ao clube o auxiliar-técnico Diosnel Burgos e o preparador físico Luís Gonzalo. Bem como o treinador, seu auxiliar é paraguaio, enquanto o novo preparador físico é argentino.

Morínigo e sua comissão técnica chegam em Belém amanhã, terça-feira, 05, com a missão de apaziguar os ânimos na toca do Leão, onde há tensão entre torcedores, comissão técnica e diretoria por causa dos parcos resultados nos últimos jogos. Ainda ontem, o Leão perdeu para o Bragantino, encerrando, melancolicamente, a oitava e última rodada do Parazão, para o qual está classificado em terceiro lugar com apenas 14 pontos.

Imagem: Agência Remo