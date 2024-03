Cosanpa abre consulta pública sobre projeto de saneamento para Região Metropolitana de Belém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) abriu nesta segunda-feira, 04, Consulta Pública ao Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará (Prodesan), destinado a melhorar a qualidade de vida da população da Região Metropolitana de Belém com acesso à água de qualidade e melhorias no sistema de esgotamento sanitário. A meta é beneficiar mais de um milhão de pessoas.

A Consulta ficará disponível até o dia 29 de março de 2024, período em que a população poderá acessar os documentos de apresentação do Projeto, que inclui a implantação de novas adutoras, estações de tratamento de água, estações de desferrização (que retiram o excesso de ferro) e estações de tratamento de esgoto.

Perguntas e sugestões podem ser enviadas por meio do formulário disponível no site da Cosanpa. Outros detalhes do Projeto serão apresentados no próximo dia 21 de março, as 17h30, na sede da Cosanpa, no bairro São Brás, em Belém, com transmissão pelo Facebook da Companhia.

Imagem: Agência Pará de Notícias