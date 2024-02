Remo anuncia saída do preparador de goleiros Juninho, amigo de Vinícius

Além de Vinícius, o Remo também anunciou a saída do preparador de goleiros Juninho Macaé, amigo do jogador. Juninho estava no Leão desde 2017 e era referência na área. O profissional trabalhou todos esses anos ao lado de Vinícius, e deixa o clube junto do ídolo.

“O Clube do Remo comunica, de maneira oficial, o encerramento do vínculo contratual com o preparador de goleiros Juninho. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (26). Pelo período de dedicação e trabalho prestados à camisa azulina, o clube agradece ao profissional e deseja sucesso nos projetos futuros”, escreveu o clube, em nota.

Segundo a assessoria azulina, o Remo já procura um novo preparador de goleiros: “o clube já trabalha na contratação de um outro profissional que deve ser anunciado em breve”.

Juninho, de 45 anos, também tem uma passagem pelo Sampaio Corrêa na carreira. Amigo pessoal de Vinícius, os dois tinham uma boa relação profissional e pessoal.

