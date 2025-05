Remo dorme na liderança e Paysandu na vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro

Duas partidas movimentaram a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ontem, sábado, 03. Jogando em casa, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, o Clube do Remo fez valer o bom momento, venceu o Amazonas dormiu na liderança da competição. O outro jogo do dia foi entre o Papão da Curuzu e o Volta Redonda. O times fizeram um duelo equilibrado, que acabou com o primeiro triunfo do time carioca na Série B.

Na última sexta-feira, 02, a Ferroviária mostrou força e venceu o Coritiba pelo placar de 2 a 1 na Fonte Luminosa. A rodada segue neste domingo, 04, com quatro jogos: Atlético-GO x Novorizontino, Athletico-PR x Botafogo-SP, Chapecoense x Criciúma e Operário-PR x América-MG.

REMO 1 X 0 AMAZONAS

O Remo venceu o Amazonas pelo placar de 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Giovanni Pavani, aos 20 minutos da etapa inicial. Os visitantes terminaram o duelo com um jogador a menos, após a expulsão do lateral Alyson, aos 12 do segundo tempo.

Com o resultado, o Remo chegou aos 12 pontos e subiu para a liderança da Série B, mantendo a invencibilidade e dividindo o G-4 atualmente com Avaí (11), Cuiabá (11) e Vila Nova (10). O Leão Azul pode perder posições com o complemento da rodada. O início de competição ruim para o Amazonas continua. A Onça tem apenas dois pontos e ocupa a 19ª colocação, na zona do rebaixamento, com Volta Redonda, Paysandu e Botafogo-SP.

VOLTA REDONDA X PAYSANDU

Volta Redonda e Paysandu se enfrentaram na noite deste sábado (3), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Gabriel Bahia na reta final, os cariocas venceram pelo placar de 1 a 0 e celebraram o primeiro triunfo após um início complicado.

O resultado tirou o Volta Redonda da zona do rebaixamento, levando o time ao 16º lugar, com quatro pontos conquistados. O Paysandu se afundou ainda mais no Z-4, com apenas dois pontos, na 19ª posição. O time de Belém, neste momento, é melhor apenas que o último, Amazonas. A vantagem é mínima no saldo de gols: -5 contra -6.

Na próxima quarta-feira, 07, Remo e Paysandu se encaram no Mangueirão, no primeiro confronto da final do Campeonato Paraense de Futebol – Parazão 2025. Como em RE X PA o resultado só se sabe no final, não adianta fazer prognósticos de que o Remo está bem na Série B e o Paysandu está mal. Em clássico, é de igual pra igual, como se o sangue das duas equipes fervessem junto com os da torcida.

