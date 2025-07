Usina da Paz é inaugurada em Tucuruí e vai beneficiar mais de 96 mil moradores com serviços gratuitos

O Governo do Pará entregou, nesta quarta-feira (23), a 16ª Usina da Paz (UsiPaz), no município de Tucuruí, no sudeste do estado. A unidade é a primeira construída na Região de Integração Lago de Tucuruí e chega para transformar a vida de mais de 96 mil pessoas, oferecendo serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, cidadania, esporte, cultura e lazer.

O complexo público reúne mais de 70 serviços essenciais em um único lugar, reunindo a atuação de mais de 30 órgãos estaduais, e passa a ser um importante centro de apoio à comunidade local.

Durante a inauguração, o governador Helder Barbalho destacou o impacto social da UsiPaz:

“Este equipamento tem transformado realidades sociais a partir da presença do Estado. Desde uma criança que aprende sobre meio ambiente até uma idosa que faz hidroginástica, a Usina da Paz foi feita para cuidar da família paraense,” afirmou.

A vice-governadora Hana Ghassan reforçou que a UsiPaz representa mais do que uma estrutura física. “É um espaço de acolhimento para mulheres, jovens e crianças. Um lugar de cuidado com as pessoas,” disse.

Já o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira, celebrou o momento como histórico. Segundo ele, a usina representa uma chance concreta de transformação para os jovens. “Aqui, eles vão encontrar oportunidades reais de aprendizado, esporte e qualificação. É um passo para construir um futuro melhor para todos,” destacou.

Sonho realizado

Moradores da cidade também celebraram a chegada da UsiPaz. Richarlisson Martins, por exemplo, contou que esperava ansioso pela inauguração. “Pretendo estudar muito aqui e fazer o curso de informática. É um sonho realizado,” afirmou.

A jovem Alice Duarte, de 21 anos, destacou a chance de mudar de vida com os cursos gratuitos. “Agora eu tenho onde aprender e buscar meu futuro. A usina vai ajudar muita gente a se profissionalizar,” disse.

Michele Ferreira, de 39 anos, ficou impressionada com a estrutura. “Nunca imaginei ver algo tão completo aqui na cidade. Com certeza vai ajudar no desenvolvimento de Tucuruí,” comentou.

Estrutura moderna e completa

A nova Usina da Paz conta com atendimento médico e odontológico, emissão de documentos, cursos profissionalizantes, biblioteca, salas de informática, teatro, quadras esportivas, praça multicultural, piscina e até estação de tratamento de esgoto — tudo voltado para atender a população com dignidade e qualidade.

A secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, reforçou o papel transformador do projeto.

“A Usina da Paz de Tucuruí chega como referência para o município, oferecendo serviços essenciais, atividades educativas e de cidadania. É um equipamento pensado para transformar vidas,” destacou.

Crescimento do programa

As Usinas da Paz fazem parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz), criado para promover a inclusão social e reduzir a violência. Desde 2021, mais de 10,1 milhões de atendimentos já foram realizados em todo o Pará. Além de Tucuruí, outras 15 usinas estão em funcionamento, e 21 novas unidades seguem em construção em diferentes regiões do estado.

Serviço

A Usina da Paz Tucuruí está localizada na Avenida Kennedy, entre a Travessa Raimundo Carvalho e a Avenida Michel Dib Tachy, no Bairro Nova Matinha. A unidade está aberta a partir desta quinta-feira (24), às 8h, com início dos agendamentos para os serviços gratuitos.

Imagem: Agência Pará