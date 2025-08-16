Universidade recebe multa milionária por escândalo de roubo de sinais; veja

NCAA impõe pesadas sanções ao programa de futebol americano da Universidade de Michigan, incluindo multa multimilionária e suspensões a treinadores

Ben Morse e Jill Martin, da CNN

O programa de futebol americano do Michigan Wolverines recebeu uma penalidade multimilionária da NCAA nesta sexta-feira (15), e o técnico principal Sherrone Moore recebeu uma suspensão adicional como parte do escândalo de roubo de sinais envolvendo o ex-funcionário Connor Stalions.

No comunicado da NCAA sobre sua decisão, foi informado que a maioria das penalidades resulta do “esquema ilegal de observação” orquestrado por Stalions, que trabalhou como membro da equipe do então técnico principal Jim Harbaugh.

Stalions recebeu uma ordem de restrição de 8 anos, impedindo-o de participar de todas as atividades relacionadas ao atletismo durante esse período.

Harbaugh recebeu uma ordem de restrição de 10 anos no caso de roubo de sinais. Essa punição começaria em 7 de agosto de 2028, após o término de outra ordem de restrição de 4 anos referente a um caso separado de recrutamento que a NCAA encerrou no ano passado.

No comunicado de sexta-feira, a NCAA afirmou que o programa sob Harbaugh, atual técnico do Los Angeles Chargers da NFL, “cometeu violações envolvendo um esquema de observação presencial fora do campus, incentivos e comunicações irregulares de recrutamento, regras de responsabilidade do técnico principal, falhas individuais em cooperar e falha do Michigan em monitorar.”

A ESPN informa, citando fontes, que é esperado que o valor da multa, considerando as receitas passadas e projeções da Conferência Big Ten, seja superior a $20 milhões de dólares.

Ladrão de sinais

Durante três temporadas, Stalions “dirigiu e organizou indivíduos para realizar observações presenciais fora do campus dos futuros adversários regulares de Michigan”, uma rede conhecida como “KGB.”

Segundo a NCAA, Stalions comprou ingressos e os transferiu para indivíduos que “filmavam os sinalizadores nas laterais dos futuros adversários e depois forneciam essas filmagens para Stalions.”

Através dessas filmagens, Stalions conseguia decifrar os sinais dos adversários de Michigan.

O atual técnico principal dos Wolverines, Moore, que era técnico assistente sob Harbaugh na época, recebeu uma ordem de restrição de dois anos e uma suspensão de três jogos.

Michigan já havia suspendido Moore por dois jogos nesta próxima temporada, com a NCAA agora adicionando mais um, que será cumprido no primeiro jogo da temporada 2026-27.

A NCAA explicou que a penalidade de Moore foi aplicada devido a uma “violação por falta de cooperação”, acrescentando que ele “deletou toda a sequência de 52 mensagens de texto com Stalions de seu telefone pessoal e apagou de seu telefone fornecido pela escola uma única mensagem que fazia parte de uma conversa mais ampla que mencionava Stalions ao lado de Moore durante um jogo e equipe.”

O que é o roubo de sinais

O roubo de sinais, prática de coletar informações sobre os sinais que uma equipe usa para chamar jogadas ofensivas e defensivas, tecnicamente não é proibido pelas regras da NCAA, a menos que a comunicação eletrônica seja interceptada durante o jogo. No entanto, a observação presencial é explicitamente proibida pelo regulamento.

A regra 11.6.1 da NCAA estabelece: “A observação presencial fora do campus de futuros adversários (na mesma temporada) é proibida.”

Em 2023, Harbaugh foi suspenso dos três primeiros jogos da temporada, uma sanção autoimposta pelo departamento atlético de Michigan, em meio a alegações de violações de recrutamento.

Aaron J. Tornton/Getty Images