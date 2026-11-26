Nos últimos cinco anos, as áreas em processo de restauração no Brasil mais do que triplicaram: passaram de 79 mil hectares em 2021, para 262 mil hectares em 2026, uma variação de 231,6%. Os dados são do Observatório da Restauração (OR), iniciativa da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura.

Em relação a 2025, o crescimento foi de 29%, com novos 58,3 mil hectares de área mapeada. Parte do aumento inclui projetos que já estavam em andamento, mas ainda não integravam a base de dados.

O levantamento destaca os números do Pará. O município de São Félix do Xingu, historicamente associado às altas taxas de desmatamento na Amazônia, saltou da 14ª para a primeira posição no ranking nacional de áreas em restauração cadastradas. Houve acréscimo de 19,6 mil hectares em um ano, quase dez vezes mais.

Altamira (PA) passou da 198ª para a quarta posição, depois do acréscimo de 6,9 mil hectares. Segundo o estudo, os resultados refletem principalmente projetos de restauração em unidades de conservação federais.

Segundo a coordenadora de Relações Institucionais da Coalizão Brasil e secretária executiva do Observatório da Restauração, Tainah Godoy, mapear áreas em processo de restauração é essencial para conhecer e promover as iniciativas.

“Ao reunir informações de diferentes organizações, conseguimos identificar onde estão esses esforços, compreender suas características e dar visibilidade a quem trabalha pela recuperação da vegetação nativa”, diz Tainah.

Para Rubens Benini, colíder da Força-Tarefa Restauração da Coalizão Brasil e diretor de Florestas e Restauração da TNC Brasil, restaurar ecossistemas é fundamental para recuperar a biodiversidade e fortalecer territórios diante das mudanças climáticas.

“Mapear e monitorar as áreas em recuperação permite dimensionar os esforços em andamento, identificar oportunidades e oferecer subsídios para que os atores envolvidos planejem ações, direcionem recursos e acompanhem o cumprimento das metas nacionais de restauração”, afirma Benini.

Divisão por biomas

Em relação aos biomas brasileiros, a Mata Atlântica continua tendo a maior extensão de restauração cadastrada no Brasil: 153,7 mil hectares, equivalentes a 58,7% do total nacional. Desde 2025, a área registrada cresceu 17%, com a incorporação de 22,8 mil hectares.

Na Amazônia, a área mapeada passou de 39,6 mil para 63,8 mil hectares em um ano, crescimento de 61%. Além de São Félix do Xingu e Altamira, Porto Velho (RO), com 8,7 mil hectares, e Manicoré (AM), com 4,3 mil hectares, estão entre os dez municípios com mais restauração cadastrada no Brasil.

O Cerrado vem na terceira colocação, com aumento de 35%, passando de 31,6 mil para 42,8 mil hectares. O município de Figueirão (MS) se destaca por ocupar a segunda posição nacional, com 10,8 mil hectares associados a investimentos privados. Regeneração, no Piauí, com 4,6 mil hectares em restauração, é a sexta maior área do país, com destaque para o projeto Nascentes do Cerrado.

Caatinga, Pantanal e Pampa apresentam números baixos no levantamento. Juntos, os três biomas somam menos de 1% da área nacional cadastrada. O que, segundo o levantamento, tem relação com a baixa disponibilização de informações pelos coletivos regionais sobre as iniciativas locais.

Tipos de restauração

O levantamento também identifica diferentes estratégias de recuperação da vegetação nativa. A principal delas é a regeneração natural, presente em 46% da área cadastrada, ou aproximadamente 121 mil hectares.

Nesse modelo, a vegetação se recupera a partir da própria capacidade de regeneração do ecossistema. As intervenções são apenas para excluir os fatores de degradação. Uma das técnicas é isolar áreas com cercas para impedir a entrada de animais ou com a criação de aceiros (faixas de terreno sem vegetação ) que evitam a ação do fogo.

Um dos exemplos é a Amazônia, onde a regeneração natural corresponde a 73% da área cadastrada.

Na Mata Atlântica, há um equilíbrio entre técnicas de isolamento (40%) e de plantio em área total (39%). Na Caatinga, há maior diversidade de técnicas, que incluem plantio e outras intervenções adaptadas às condições locais.

As diferenças também aparecem conforme o tipo de território. Em unidades de conservação, o isolamento é a técnica usada em 93% da área. Nas propriedades rurais, predomina o plantio em área total, presente em 43%.

Em relação às instituições participantes dos processos de restauração, a sociedade civil responde pela gestão de 90% e pela execução de 41%. O setor público é o principal financiador, presente em 52% das áreas, enquanto o setor privado responde pela execução de 30% e pelo financiamento de 22%.

Fonte: Agência Brasil