Retrato de um Certo Oriente ganha lançamento expandido com patrocínio da Petrobras

Retrato de um Certo Oriente, dirigido pelo brasileiro Marcelo Gomes, é um dos 16 filmes habilitados pela Academia Brasileira de Cinema Habilitado a disputar a vaga para representar o Brasil no Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional. A produção também terá lançamento expandido, com patrocínio da Petrobras, começando pela capital paraense, Belém, que terá a estreia do filme no dia 4 de setembro no Cine Luxardo.

O longa-metragem também vai percorrer a região Norte por meio do projeto CineSolar, que leva cinema ao ar livre para todo o Brasil. Em Manaus, no Amazonas, serão realizadas duas sessões nos dias 11 e 12 de setembro. A segunda exibição terá a presença do diretor Marcelo Gomes. O projeto segue para Santarém (PA), no dia 16, e Alter do Chão (PA), no dia 17. Com parte do traslado realizado em balsas, o cinema itinerante, movido a energia solar, chega a Belém, no dia 23.

O CineSolar é uma estação móvel de arte, sustentabilidade e cinema, que carrega toda a estrutura necessária para montar uma sala de cinema ao ar livre: cadeiras, sistema de som e projeção com captação e armazenamento de energia.

“Receber o convite da O2 Play para circular com o filme Retrato de um Certo Oriente é algo muito especial para o CineSolar. Nossa missão sempre foi ampliar o acesso a filmes brasileiros de qualidade, e incluir essa obra em nosso circuito reforça o papel fundamental da nossa atuação para promover e democratizar o cinema nacional”, afirma Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar. “Acreditamos que um filme só se torna cinema quando é visto — e é para isso que existimos. Ainda mais significativo é poder alinhar essa exibição à energia renovável e percorrer, com as sessões, os mesmos territórios onde o filme foi produzido. É uma metalinguagem que conecta a produção à exibição, criando uma experiência única e integrada”, completa.

Em 12 de setembro, acontecerá uma sessão no Cine Guarani, em Curitiba (PR), com a presença de Milton Hatoum, autor do livro Relato de um Certo Oriente, que inspirou o filme. O escritor acaba de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras.

A capital cearense, Fortaleza, também receberá duas sessões do filme, nos dias 13 e 16, ambas com a presença do diretor Marcelo Gomes.

O lançamento expandido de Retrato de um Certo Oriente será realizado a partir do patrocínio da Petrobras, que há mais de 40 anos investe em cultura, apoiando o cinema brasileiro. O Programa Petrobras Cultural adota a brasilidade como eixo central, refletida nas temáticas, origens, curadoria e características dos projetos selecionados.

O filme trata, como o livro, de memórias, paixão e preconceitos que acompanham a saga de imigrantes libaneses na floresta amazônica brasileira. No Líbano de 1949, dois irmãos católicos, Emilie (Wafa’a Celine Halawi) e Emir (Zakaria Kaakour), embarcam para o Brasil fugindo da guerra. Durante a viagem, Emilie se apaixona pelo comerciante muçulmano Omar (Charbel Kamel). Emir sente um ciúme incontroláveis e se vale das diferenças religiosas para separar o casal.

Retrato de um Certo Oriente é uma coprodução entre Matizar Filmes, Kavac Film, Gullane Entretenimento, Muiraquitã Filmes, Globo Filmes, Canal Brasil e Misti Filmes, com produtores associados Bubbles Project, VideoFilmes e Orjouane Productions. No Brasil, o filme é distribuído pela O2 Play.

Retrato de um Certo Oriente

Estreia

Belém (PA) | 4 de setembro | quinta-feira

CineSolar

Manaus (AM) | 11 e 12 de setembro | quinta e sexta-feira

(com presença confirmada do Marcelo Gomes no dia 12)

Santarém (PA) | 16 de setembro | terça-feira

Alter do Chão (PA) | 17 de setembro | quarta-feira

Belém (PA) | 23 de setembro | terça-feira

Sessões Especiais

Curitiba (PR) | 12 de setembro | sexta-feira (com presença confirmada do Milton Hatoum)

Fortaleza (CE) | 13 e 16 de setembro | quarta-feira e sábado (com presença confirmada do Marcelo Gomes)

Sobre a distribuidora O2 Play

A O2 Play é dirigida por Igor Kupstas sob a tutela de Paulo Morelli, sócio da O2 Filmes. A distribuidora faz parte do grupo O2, que também tem como sócios o cineasta Fernando Meirelles e a produtora Andrea Barata Ribeiro.

Em atividade desde 2013, a O2 Play se diferencia das demais distribuidoras por trabalhar, além do cinema, TV e vendas internacionais, o VOD (Video on Demand) – licenciando conteúdo para além de 30 plataformas digitais.

Já foram mais de 80 filmes lançados em cinemas, entre títulos brasileiros premiados, como Sócrates e Chorão – Marginal Alado, e internacionais, em parceria com a Netflix, como O Irlandês, Dois Papas, Não Olhe Para Cima, Bardo, Pinóquio por Guillermo Del Toro – estes dois últimos indicados ao Oscar® 2023, Priscilla e Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você.

A lista de longas ainda inclui parcerias com a MUBI: Annette, que abriu o Festival de Cannes 2021 e conquistou o Prêmio de Melhor Direção, Crimes of the Future, que estreou no Festival de Cannes 2022, o vencedor do Oscar® 2022 de Melhor Filme Internacional Drive My Car, o vencedor do Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes 2022 Holy Spider, o indicado ao Oscar® 2023 de Melhor Ator Aftersun, o indicado ao Oscar® 2023 de Melhor Filme Internacional Close e o indicado ao Oscar® 2024 de Melhor Filme Internacional Dias Perfeitos.

