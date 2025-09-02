terça-feira, setembro 2, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: briga por venda de perfumes termina com tiro e prisão em Concórdia

Uma briga por causa da venda de perfumes resultou em confusão, um disparo de arma de fogo e a prisão de três mulheres em Concórdia, no Oeste catarinense.

A Polícia Militar informou que a confusão começou quando duas mulheres abordaram vendedores de perfumes em um mercado, dizendo que eles não poderiam trabalhar na cidade. O grupo se reencontrou em outro local, e a discussão evoluiu para uma briga com empurrões e agressões.

Durante a briga, um dos envolvidos pegou uma faca do carro de uma das suspeitas. Em seguida, a motorista pegou um revólver calibre 38 e atirou uma vez antes de fugir do local. Ela estava acompanhada por outras duas mulheres.

