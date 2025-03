Riscos e Perigos: saiba como evitar acidentes elétricos ao utilizar máquinas de lavar

Equatorial Pará orienta população com dicas de segurança para que acidentes graves e até fatais sejam evitados.

A Equatorial Pará alerta para os riscos e perigos de mexer com a energia elétrica, especialmente dentro das residências. Por isso, a distribuidora alerta para a utilização de máquinas de lavar, que é um dos aparelhos que mais causa acidentes dentro de casa, pois o seu uso envolve, também, a água, que é uma condutora de energia

Entre as principais recomendações destacam-se: não usar o aparelho descalço ou com o corpo molhado. Além disso, é fundamental garantir o aterramento adequado da fiação doméstica, evitar o uso de ‘Ts’, benjamins, fios desencapados e extensões improvisadas, e sempre optar por equipamentos certificados.

De acordo com o executivo de Segurança da Equatorial Pará, Elton Lucena, é importante adotar precauções no uso de aparelhos eletrônicos em ambientes úmidos. Ele destaca que a água, sendo uma boa condutora de eletricidade, pode aumentar significativamente os riscos de acidentes.

“É fundamental nunca manusear aparelhos elétricos com o corpo molhado. Ao utilizar a máquina de lavar, não coloque as mãos dentro enquanto ela estiver ligada à tomada ou em uso, pois sendo um equipamento elétrico que tem contato direto com a água, pode aumentar a probabilidade de um choque”, orienta Elton.

Em caso de acidentes envolvendo energia elétrica dentro de casa, a Equatorial Pará orienta que a primeira medida seja desligar o disjuntor ou a chave geral e, em seguida, buscar auxílio médico ligando para o Corpo de Bombeiros (193) ou para o SAMU (192). Para ocorrências envolvendo a rede elétrica nas vias públicas, é importante manter a distância do local e comunicar imediatamente a distribuidora por meio da Central de Atendimento da Equatorial Pará, pelo número 0800 091 0196.