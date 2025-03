Uepa abre portas para supervisores no Mais Médicos no Pará

Processo seletivo com duas fases encerra inscrições neste domingo, 30 de março.

A Uepa, através do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), publicou o edital para a seleção de supervisores acadêmicos do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) no estado do Pará, com o apoio dos Ministérios da Educação e da Saúde.

Esta seleção visa formar um cadastro reserva de supervisores para o Mais Médicos. As inscrições estão abertas até 30 de março e a convocação ocorrerá conforme a necessidade do programa.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: primeiro, a documentação enviada será conferida (fase eliminatória); depois, a formação e experiência profissional serão avaliadas (fase classificatória), conforme os critérios do edital. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail para pss.maismedicos@uepa.br.

Supervisores do Mais Médicos receberão bolsa mensal de R$ 4 mil (MEC). Vagas conforme autorização do MEC e número de médicos no estado.

Uma das responsabilidades dos supervisores selecionados será oferecer suporte acadêmico aos médicos do projeto, tanto presencialmente quanto online, utilizando a plataforma RNP e participando das ações do projeto de Saúde Digital da Uepa.

É fundamental que os candidatos leiam atentamente o edital e as normas divulgadas pela Uepa, pois ao se inscreverem, demonstram concordância com todas as regras do processo seletivo. A organização da seleção será feita por uma comissão designada pela direção do CCBS/Uepa.

Os candidatos à função de supervisor no Projeto Mais Médicos devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro, residir no estado do Pará, possuir graduação em medicina por instituição de ensino reconhecida no Brasil (diplomas obtidos no exterior devem ser revalidados no país), ter registro ativo no Conselho Regional de Medicina, estar em dia com as obrigações eleitorais e, para candidatos do sexo masculino, com o serviço militar.

Principais datas:

Inscrições: 24/03 até 23h59 do dia 30/03/2025.

Análise do Quadro de Atribuições de Pontos de Formação e Experiência Profissional, pela Banca avaliadora: 09 à 11/04/2025.

Divulgação do resultado Final Preliminar: 14/04/2025

Divulgação do Resultado Final Pós-Recursos: 17/04/2025