Capanema é sede do Seminário ‘Jucepa em Movimento’ e assina termo de cooperação para se integrar à Redesim

Foi lançado em Capanema, ontem, quarta-feira, 26, o Seminário “Jucepa em Movimento”, uma iniciativa que busca ampliar o acesso a informações essenciais sobre registro e licenciamento empresarial. Durante a abertura do evento, o presidente da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), Filipe Meireles, e o prefeito de Capanema, Claudionor Moreira da Costa, assinaram um termo de cooperação técnica para integrar o município ao sistema da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). A adesão permitirá maior agilidade e eficiência nos processos empresariais, reduzindo a burocracia e facilitando a abertura de novos negócios.

O presidente da Jucepa destacou a importância do seminário e da cooperação técnica para o fortalecimento do ambiente de negócios no estado. “Nosso objetivo é levar conhecimento atualizado sobre os processos de abertura e encerramento de empresas, proporcionando mais segurança e eficiência para empresários, profissionais da área e estudantes. A Jucepa está comprometida em descentralizar essas informações e aproximar os serviços dos cidadãos em todo o Pará”, ressaltou Filipe Meireles.

O prefeito Claudionor Moreira da Costa enfatizou os benefícios da adesão ao sistema Redesim para o desenvolvimento econômico local e o incentivo ao empreendedorismo. “A partir dessa parceria, Capanema passa a contar com um sistema mais moderno e eficiente para quem deseja abrir ou regularizar seu negócio. Isso significa menos burocracia, mais rapidez nos processos e um ambiente mais favorável para quem quer investir na nossa cidade. Estamos dando um passo importante para fortalecer a economia local e gerar novas oportunidades para a nossa população”, afirmou o prefeito.

O prefeito destacou ainda o impacto positivo do evento e da adesão à Redesim. “Eventos como esse são fundamentais para estimular o empreendedorismo e garantir que os profissionais tenham acesso a orientações claras e atualizadas. Estamos trabalhando para desburocratizar e tornar o ambiente de negócios mais ágil e acessível gerendo emprego e renda para população”, pontuou.

O “Jucepa em Movimento” seguirá um cronograma que contemplará diversos municípios do interior do estado, promovendo a disseminação de conhecimento e facilitando o acesso às informações necessárias para aqueles que atuam no setor empresarial.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias