Prazo para municípios solicitarem Centros Esportivos Comunitários termina em 31 de março

As estruturas construídas em parceria com o Ministério do Esporte têm investimento previsto de até R$ 1,5 milhão por espaço esportivo.

Mais de mil municípios já apresentaram seus projetos para concorrer à construção de 260 Centros Esportivos Comunitários. Estes espaços são planejados para promover lazer, esportes e interação social, com foco especial em áreas de maior vulnerabilidade.

Participação Nacional

Municípios de 24 estados brasileiros já se inscreveram no processo seletivo. Entre eles, os localizados em Minas Gerais se destacam com o maior número de projetos, seguidos por Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Bahia e São Paulo. Em contraste, as cidades dos estados do Acre e Amapá ainda não registraram nenhum projeto esportivo.

Infraestrutura Completa

Os novos centros esportivos contarão com infraestrutura abrangente, incluindo campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, pista de caminhada, parque infantil e iluminação moderna. Adicionalmente, serão equipados com mobiliário urbano projetado para fortalecer os laços comunitários e promover um estilo de vida mais ativo e saudável. O investimento previsto alcança até R$ 1,5 milhão por espaço esportivo.

Critérios de Seleção

A portaria publicada pelo Ministério do Esporte estabelece os critérios e requisitos para a seleção das propostas, que serão financiadas com recursos do Orçamento Geral da União. O documento detalha todas as etapas do processo seletivo, bem como os critérios de elegibilidade.

