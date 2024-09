‘Rosto sorridente’ em Marte pode indicar sinais de vida no planeta

Um “rosto sorridente” avistado na superfície de Marte pode abrigar sinais de vida há muito extinta no planeta vermelho. Descoberta recentemente por uma equipe de astrônomos, a “carinha” só é visível sob certas condições, e foi deixada para trás por um antigo lago que secou há muitos bilhões de anos.

Uma imagem da figura foi capturada pelo ExoMars Trace Gas Orbiter da Agência Espacial Europeia (ESA), e divulgada na última sexta-feira (6) em uma postagem no perfil do Instagram da entidade. Na foto, vemos o que parece ser um emoji sorridente – formado, na verdade, por um anel de antigos depósitos de sal com “olhos” marcados por crateras.

A foto faz parte de um estudo publicado no Scientific Data, que reuniu registros de 965 depósitos diferentes com tamanhos que variam entre 300 e 3 mil metros de largura — o tamanho do “rosto sorridente” ainda não foi determinado. Como aponta a equipe no artigo, os depósitos “podem fornecer condições ótimas para atividade biológica e preservação”.

Como dito em uma declaração da ESA, Marte costumava ter lagos, rios e um oceano semelhante aos nossos aqui da Terra. Mas, por volta de 2 a 3 bilhões de anos atrás, a maior parte dessas águas acabou congelando ou evaporando após uma mudança climática. À medida que isso aconteceu, a água que sobrou ficou extremamente salgada, conseguindo manter o estado líquido apesar das baixas temperaturas.

Essas poças salgadas restantes podem não apenas “ter se tornado um refúgio” para eventuais micróbios — permitindo sua sobrevivência à transformação de Marte —, mas atuado como uma espécie de conservante que manteria os sinais dessas possíveis formas de vida intactos ao longo de bilhões de anos.

Imagem: Divulgação/Nasa