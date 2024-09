Parceria entre Fundação Hemopa e Unama mobiliza universitários para doação de sangue

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), em colaboração com a Universidade da Amazônia (Unama), promoveu ontem, terça-feira, 10, mais uma edição da campanha de doação de sangue na unidade Parque Shopping, localizada no bairro Parque Verde, em Belém. A ação contou com o apoio de uma equipe multiprofissional, responsável por garantir a triagem e coleta dos voluntários em uma estrutura organizada especialmente para facilitar o processo de doação.

A assistente social Nazaré Saldanha, da Gerência de Captação de Doadores (Gecad) da Fundação Hemopa, destacou a relevância dessa parceria no âmbito do Projeto Universidade Solidária. “Nosso objetivo é alinhar a causa da doação de sangue à responsabilidade social das instituições. A Unama tem trabalhado intensamente em todas as suas unidades, e a unidade Parque Shopping, em especial, fortalece esse compromisso com o apoio dos cursos da área da saúde. Os professores incentivam os alunos, especialmente de Biomedicina e Farmácia, a se engajarem na causa, ressaltando a importância da doação de sangue”, afirmou Nazaré Saldanha.

Para Ana Luiza Costa, acadêmica de Medicina Veterinária, a inspiração para doar sangue veio da família. “Sempre quis doar porque sei o quanto isso salva vidas. Um dia, se eu precisar, sei que outras pessoas estarão doando para me ajudar. Além disso, tenho confiança nos profissionais da saúde que estão envolvidos no processo”, ressaltou a estudante.

FORMAÇÃO

A coordenadora dos cursos de Biomedicina e Farmácia da Unama, Selly Lira, também enfatizou o papel da instituição na formação profissional e cidadã dos estudantes. “A Universidade tem um compromisso com a responsabilidade social e acadêmica. A campanha de doação de sangue, além de ajudar a manter o estoque de bolsas do Hemopa, contribui significativamente para o desenvolvimento dos nossos alunos, que vivenciam essa experiência de solidariedade em sua formação profissional”, destacou a coordenadora.

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em bom estado de saúde e alimentado, além de apresentar um documento de identidade com foto. Menores de idade precisam de autorização dos pais ou responsáveis.

Imagens: Agência Pará de Notícias