Round 6: Data de estreia, elenco e tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada na Netflix

A aclamada série sul-coreana está prestes a chegar ao seu final.

Round 6 é uma das séries de maior sucesso da Netflix, uma produção sul-coreana tão popular que chegou a bater recordes no catálogo da plataforma. Criada por Hwang Dong-hyuk, a 1ª temporada do show ambientou o espectador na perspectiva de um grupo de pessoas que participam de um misterioso jogo em busca de dinheiro, sem saber que o resultado da brincadeira pode ser sangrento.

Em 2025, a produção chegará à sua 3ª e última temporada, apresentando um fechamento esperado por milhões de assinantes. Desta forma, o AdoroCinema reuniu tudo o que se sabe sobre assunto nesta matéria, podendo, você conferir abaixo:

QUANDO A 3ª TEMPORADA DE ROUND 6 ESTREARÁ?

A 3ª temporada de Round 6 chegará à Netflix no dia 27 de junho, com todos os episódios lançados de uma só vez. Isso significa que você poderá maratonar a parcela inteira no mesmo dia ou assistir a tudo com calma, dependendo apenas de sua vontade.

O QUE ACONTECERÁ NA 3ª TEMPORADA DE ROUND 6?

Podemos esperar que a nova temporada continue exatamente de onde parou a última: com Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) precisando lidar com os resultados de sua rebelião fracassada, com a morte de Jung-bae (Lee Seo-hwan) e com o fato de que agora está à mercê de Hwang In-ho (Lee Byung-hun).

Assim, nosso protagonista precisará focar seus pensamentos em uma decisiva escolha: desistir da luta contra o sistema e retornar à vida normal ou continuar a batalha e alcançar a justiça/vingança.

QUEM ESTÁ NO ELENCO DA 3ª TEMPORADA DE ROUND 6?

Lee Jung-jae e Lee Byung-hun são nomes certos na trama, mocinho e vilão respectivamente. Além deles, astros como Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Im Si-wan, Roh Jae-won e mais também devem retornar, principalmente por seus personagens ainda estarem vivos.

Também é muito provável que Oh Dal-su, intérprete do Capitão Park, esteja presente, visto que seu personagem desempenha um papel crucial no enredo. Até o momento, não houve qualquer nova adição divulgada oficialmente para o elenco, mas como se sabe, tudo pode mudar.

Rafael Felizardo

-Redator | Crítico – Por Adoro Cinema