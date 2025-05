Sempre esquecemos que ele existe, mas é o único filme que traria Chuck Norris de volta

O ator está aposentado de Hollywood há algum tempo, mas tem um carinho especial por um de seus trabalhos mais subestimados dos anos 90.

Chuck Norris decidiu há algum tempo desistir de sua carreira no cinema para se concentrar em cuidar de sua esposa, Gena O’Kelly, que estava gravemente doente desde 2013, quando foi vítima de negligência médica em seu tratamento de artrite.

Antes de passar pelo exame, a esposa do ator recebeu uma injeção de gadolínio, um produto químico altamente tóxico que danificou seu sistema nervoso. Desde então, ambos lutam para melhorar a saúde de Gena, mas também contra o uso desses elementos pela indústria farmacêutica e tentam conscientizar sobre esses tipos de perigos.

Aos 85 anos, Chuck Norris se aposentou completamente de Hollywood, mas ocasionalmente fez comerciais e participou de projetos específicos. Em 2024 lançou Agente Recon, seu primeiro filme 12 anos depois de ter participado de Os Mercenários 2 em 2012 — embora naquela época já estivesse afastado das câmeras há quase uma década — e também filmou o que possivelmente é seu último longa-metragem: Zombie Plane, no qual interpreta a si mesmo.

“Sim, Zombie Plane será seu último filme”, ​​garantiu a produtora Jessica Butland ao site Allocine na apresentação do filme. “Isso é ótimo, não é? Precisei de muita persuasão. Sabe, ele estava aposentado.”. No entanto, isso pode mudar se, em meio à febre por sequências, reboots e remakes, alguém tiver vontade de colocar as mãos em uma continuação do único filme que o traria de volta!

Um ano antes, Norris havia confessado que ficaria encantado em fazer uma sequência de Juntos Para Vencer, o filme de ação de 1992 dirigido por seu irmão Aaron Norris. Ele anunciou essa possibilidade na ComicCon em Nashville, onde a ComicBook estava presente e um jornalista do veículo relembrou o filme, lamentando que fosse seu filme mais subestimado.

Juntos Para Vencer é um dos meus filmes que tem um lugar especial no meu coração e se algum dia me oferecessem uma sequência, eu definitivamente aceitaria. […] É um filme que inspira esperança e coragem, especialmente nos jovens.

Em Juntos Para Vencer, Barry (Jonathan Brandis) é um garoto jovem e sorridente que mora no Texas com seu pai Jerry (Beau Bridges), que não tem amigos na escola. As outras crianças zombam dele e ele não consegue fazer um nome para si mesmo, então, cansado de viver daquele jeito, ele decide aprender artes marciais.

O responsável por transmitir todos os ensinamentos sobre o karatê será um grande mestre do Japão. Seu treinamento duro logo dará frutos, pois ele deve comparecer a um grande campeonato onde conhecerá seu grande ídolo, Chuck Norris.

