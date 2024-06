Rússia faz grande ataque a centrais de energia da Ucrânia

A Rússia atacou centrais de produção de energia de cinco regiões da Ucrânia em uma ofensiva efetuada na madrugada de sexta-feira para sábado, 1°. Segundo autoridades militares de Kiev, Moscou usou 53 mísseis e 47 drones na operação militar. Os bombardeios provocaram incêndios e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas na região de Lviv, na região oeste da Ucrânia.

O ataque russo aconteceu poucas horas depois do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comemorar a autorização dada pelos Estados Unidos, Alemanha e França para o uso de armas ocidentais contra bases militares no território russo.

As defesas antiaéreas ucranianas abateram 35 dos 53 mísseis russos e 46 dos 47 drones. Quatro pessoas ficaram feridas na região de Lviv, principal cidade da região oeste, próxima da fronteira com a Polônia, segundo o governador Maksym Kozytskyi.

Em mais de dois anos de guerra, as forças russas aumentaram os ataques aéreos às infraestruturas energéticas do país vizinho, causando cortes de energia e restrições de fornecimento. Durante o ataque noturno, duas centrais termelétricas foram atingidas.

No seu relatório diário, o Ministério da Defesa russo afirmou ter “realizado um ataque conjunto”. O ministério garantiu que os bombardeios foram realizados “em resposta às tentativas do regime de Kiev de danificar as instalações russas de energia e transporte”.

O ministro da Energia ucraniano, German Galushchenko, disse que as forças russas atacaram instalações energéticas em cinco regiões – Donetsk (leste), Dnipropetrovsk (centro-leste), Kirovograd (centro), Ivano-Frankivsk (oeste) e Zaporíjia (sul). O ministério alertou que provavelmente haverá restrições de eletricidade na noite de sábado, devido aos danos causados.

