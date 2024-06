Belém está cheia de atrações para este primeiro domingo de junho

Para quem não aproveitou fora de Belém o feriadão de Corpus Christi, a cidade amanhece com várias atrações, algumas, costumeiras, mas sempre cheias de novidades e coisas interessantes. Estão em funcionamento a Feira de Secos & Molhados na Praça da República com exposição de artesanato, artes plásticas do César Maia, vendas de vinil, CDs, fitas K7, show ao vivo, guloseimas, poesia, feira de doação de cães e gatos e uma infinidade de outras coisas, além de arrastões que dão o ponta-pé inicial à quadra junina etc.

Temos, ainda a Estação das Docas, abrindo agora, às 10h, com bela vista para a Baía do Guajará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Bosque Rodrigues Alves, Parque Ambiental do Estado, Mangal das Garças, Polo São José Liberto e a orla fluvial do Portal da Amazônia, na Cidade Velha.

Belém desponta com uma série de atrações, a maioria gratuita, com opções de lanches a preços bem módicos. O Arrastão do Pavulagem deve sair à Avenida Presidente Vargas nos próximos dias 16, 23, 30 de junho e 07 de julho, encerrando a temporada.

Mas, para hoje, temos programação nas paróquias de Santo Antônio de Lisbôa, na Praça da República, e na dos Capuchinhos, em São Brás, com apresentações de bandas e cantores da terra, na parte cultural da festividade da Trezena de Santo Antônio. Shoppings centers estarão com praças de alimentação abertas a partir das 12h e lojas funcionando normalmente a partir das 15h. É só escolher a melhor opção e aproveitar.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar