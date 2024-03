Rússia: França “já está envolvida” na guerra após fala de Macron

O Kremlin disse que a França já está envolvida e indica estar pronta para um envolvimento mais profundo na guerra na Ucrânia. O comentário do porta-voz Dmitry Peskov ocorreu depois do que o presidente francês Emmanuel Macron disse a respeito da Rússia, na quinta-feira, passada, 14. As informações são da CNN Brasil.

É óbvio que a França considera a Rússia um adversário, porque a França já está envolvida na guerra na Ucrânia. Na verdade, participa indiretamente nesta guerra e, a julgar pelas declarações do sr. presidente [Emmanuel Macron], não se importa em aumentar o grau de envolvimento – destacou o porta-voz do Kremlin.

Macron afirmou: “A Rússia não irá parar na Ucrânia caso derrote as tropas de Kiev”. Ele insistiu que os europeus não devem ser fracos e devem se preparar para responder.

“Se a Rússia vencer essa guerra, a credibilidade da Europa será reduzida a zero”, falou o presidente da França.

“NÃO ESTAMOS EM GUERRA”

Na rede social X, Macron respondeu questionamentos de alguns usuários. Em um dos posts, ele ressaltou que a França não está em guerra com a Rússia.

A França é uma força de paz que não está e nunca estará em escalada. O que eu disse é que face aos nossos aliados e aos nossos parceiros europeus, também face à História, temos uma responsabilidade, a de sermos uma França forte e pronta para se adaptar às escolhas que a Rússia faria. É por isso que é necessário não estabelecer limites imediatamente para nós mesmos diante de um inimigo que não estabelece limites. Querer a paz não significa escolher a derrota ou decepcionar a Ucrânia. Eu não quero isso – respondeu Macron.

