Mulher é indenizada em R$ 180 mil após chefe tossir em seu rosto

Uma mulher ganhou uma ação judicial contra seu ex-chefe e receberá cerca de 26 mil euros (aproximadamente R$ 182 mil), após o empresário tossir propositalmente em seu rosto. O episódio ocorreu uma semana antes do primeiro lockdown ocasionado pela pandemia da Covid-19.

Segundo informações do The Guardian, a mulher havia manifestado temor em relação à sua saúde porque estava no grupo de risco do coronavírus. Ela tem uma doença autoimune chamada artrite psoriática. Nesse sentido, ela havia solicitado que seus colegas de trabalho na rede de concessionárias Cawdor Cars mantivessem distanciamento social.

Entretanto, de acordo com o juiz trabalhista Tobias Vincent Ryan, o proprietário da loja de carros, Kevin Davies, teria ridicularizado e intimidado a funcionária e tossido deliberadamente em seu rosto. A mulher pediu demissão três meses após o ocorrido.

Ryan condenou Davies a pagar 3,8 mil euros por demissão injusta e 4,6 euros em juros. A Cawdor Cars terá de arcar com 18 mil euros por danos morais.

Fonte: Pleno News/ Foto: Luis Molinero | Freepik