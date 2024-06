Arraial do Pavulagem visitará pacientes e profissionais do Hospital Barros Barreto

Quando o calendário começa a marcar o mês de junho, o belenense já sabe que os dias ensolarados ficarão ainda mais bonitos com os arrastões ritmados e coloridos do Arraial do Pavulagem pelas ruas da capital paraense. Universais, a arte e a cultura são para todos, inclusive para quem está em tratamento de saúde ou trabalhando em uma unidade hospitalar.

Pensando nisso, pelo segundo ano consecutivo, o Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), integrante do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), ligado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), abrirá as portas para o cortejo do Batalhão da Estrela, grupo de músicos e brincantes do Arrastão do Pavulagem. A programação será no dia 27 deste mês, a partir das 8h30 da manhã, e promete levar muita alegria e diversão aos pacientes, acompanhantes, estudantes e profissionais da unidade.

Superintendente do CHU-UFPA, Regina Feio Barroso explica que a manifestação artística e cultural integra as iniciativas de humanização do atendimento no Complexo, que também é formado pelo Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS). “A presença do Batalhão da Estrela promove um espaço de acolhimento e bem-estar em nosso ambiente hospitalar”, garante.

A programação também é um exemplo de que a saúde não se resume ao tratamento médico, mas envolve o cuidado integral com o corpo, a mente e o espírito. “Esses momentos de alegria e descontração são fundamentais para aliviar o estresse e a ansiedade de nossos pacientes e suas famílias, além de enriquecer o dia a dia de nossos profissionais”, afirma a superintendente.

BENEFÍCIOS

De acordo com o médico cirurgião Victor Guerreiro, que trabalha no Barros Barreto e é percussionista do Batalhão da Estrela nas horas vagas, a ação na unidade hospitalar é uma forma de ‘abraçar’ quem não pode participar do Arrastão do Pavulagem, que é uma manifestação tradicional do povo paraense. “Para as pessoas que estão hospitalizadas, tanto os pacientes quanto seus acompanhantes, que ficam impossibilitadas de participar, é uma forma de vivenciar a manifestação”, afirma.

O médico e músico acredita que o cortejo fortalece a humanização da saúde, gerando benefícios para os pacientes, acompanhantes e trabalhadores. “O hospital não é feito de parede, é feito de pessoas, então são pessoas que estão ali tocando para pessoas. Pessoas fragilizadas que estão internadas ou acompanhantes apreensivos por conta da condição do seu ente ali junto. E os funcionários também, pois a nossa rotina não é fácil. Esse universo lúdico das cores, dos ritmos, das festas, dos brinquedos e dos fogos é revigorante para nós”, destaca.

ARRAIAL DO PAVULAGEM

Com o tema “Arraial do Saber”, o 37º Arrastão do Pavulagem homenageia as mestras da cultura popular e destaca o papel das mulheres na preservação dos patrimônios imateriais da Amazônia. Organizada pelo Instituto Arraial do Pavulagem, a manifestação cultural ganhará as ruas de Belém (PA) nos dias 16, 23 e 30 de junho e 7 de julho. O cortejo deve reunir cerca de 35 mil pessoas a cada domingo.

SOBRE A EBSERH

O CHU-UFPA faz parte da Rede Ebserh desde 2015. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Serviço – Arraial do Pavulagem no HU João de Barros Barreto

Data: 27 de junho.

Horário: 08h30.

Local: Bosque do Hospital Universitário João de Barros Barreto.

