Saiba o que é o FGTS Futuro, nova modalidade de financiamento habitacional que começa a valer

A Caixa Econômica Federal anunciou que, a partir de abril, será possível contratar financiamentos habitacionais usando o FGTS Futuro, após aprovação pelo Conselho Curador do fundo. O FGTS Futuro permite aos trabalhadores usar os valores futuros de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como garantia para obter empréstimos destinados à compra de imóveis.

O objetivo dessa iniciativa é facilitar o acesso ao crédito habitacional para famílias de baixa renda, com rendimento mensal até R$ 2.640. Inicialmente, o foco será no programa Minha Casa, Minha Vida, Faixa 1, beneficiando cerca de 43,1 mil famílias. Dependendo dos resultados, a Caixa planeja expandir o FGTS Futuro para outras faixas do programa.

Funcionamento: O trabalhador pode comprometer 8% do seu salário futuro, que é depositado mensalmente no FGTS pelo empregador, como parte de seu financiamento imobiliário. Essa soma pode ser usada para aumentar a capacidade de empréstimo ou para pagar prestações do financiamento mais rapidamente. Para isso, é necessário autorizar o bloqueio desses fundos futuros por até 120 meses no momento da contratação do financiamento.

Em caso de demissão, o saldo do FGTS comprometido não pode ser sacado imediatamente. A Caixa pode suspender o uso do FGTS Futuro por até seis meses, permitindo ao trabalhador um tempo para se realocar no mercado de trabalho. Após esse período, se não houver novo emprego, o valor da prestação do financiamento aumentará.

Imagem: Divulgação