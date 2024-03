Saiba os principais benefícios do pilates, uma prática centenária

Pilates é um método de exercícios que leva esse nome porque foi desenvolvido pelo alemão Joseph Pilates na década de 20 com o objetivo de unir, em uma só prática, exercícios que oferecessem benefícios para o corpo e para a mente.

A prática se concentra no fortalecimento do corpo e do core – região que faz a ligação da parte superior com a inferior do corpo, composta pelos abdominais superiores, oblíquos e abdome transverso — por meio de alongamentos e exercícios de resistência.

Dentre os inúmeros benefícios da prática, a fisioterapeuta Cristiane Paes Leme destacou a qualidade de vida, a postura e a respiração.

– O maior benefício do pilates que eu enxergo é a melhora da qualidade de vida em geral. As pessoas que procuram pilates chegam com muitas dores, muito debilitadas, com dores crônicas, às vezes provenientes da hérnia de disco, da fibromialgia, do reumatismo. O método pilates consegue diminuir significativamente a dor crônica. Quando eu consigo tratar esse paciente e diminuir a dor crônica dele, eu consigo melhorar a qualidade de vida dele – explicou.

– Não existe qualidade de vida com dor – frisou a profissional.

– O pilates também é muito procurado pela postura. Vivemos numa geração em que as crianças e os adolescentes gastam muito tempo sentados de qualquer maneira com o telefone na mão. Isso gera problemas posturais graves como escoliose, hipersifose – apontou a fisioterapeuta.

Sobre a respiração, dra. Cristiane explica que muitos médicos passaram a recomendar o pilates para este fim após a pandemia de Covid-19.

– A maioria de nós respira de uma forma errada. Uma respiração artificial – assinalou.

