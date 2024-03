Nesta quarta-feira (27), Águia de Marabá e Paysandu vão disputar a partida de ida da semifinal do Campeonato Paraense 2024. O jogo inicia a partir das 20h, no Zinho Oliveira, em Marabá. Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

O Águia chega à competição após superar o Caeté nas quartas de final por 2 a 0 nos jogos de ida e volta, o azulão líder do grupo A com 12 pontos na fase inicial do Estadual, conquistou sua classificação na semifinal. O atual campeão paraense, recebe a torcida em casa e tem a missão de vencer o adversário.

O Paysandu terminou na liderança do Grupo C, com 20 pontos. Nas quartas de final venceu o Bragantino-PA nos dois jogos da decisão. A equipe do Papão chegou na região de Marabá, na cidade Poema por volta das 17h de terça-feira (26). A partida de logo mais promete grandes emoções.

