Saiba quem é o empresário flagrado apertando nádegas de mulher em elevador

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Fortaleza (CE) está conduzindo uma investigação sobre o empresário Israel Leal Bandeira Neto, que está sendo acusado de importunação sexual. As câmeras de segurança de um edifício comercial na capital cearense flagraram o momento em que ele tocou nas nádegas da nutricionista Larissa Duarte.

O incidente ocorreu em 15 de fevereiro deste ano, mas só ganhou destaque na segunda-feira (18/3), quando o vídeo se tornou viral nas redes sociais. Após a divulgação do crime, Israel Neto eliminou suas contas nas redes sociais.

Os advogados Raphael Bandeira e David Isidoro, que estão representando a vítima, explicaram que o incidente aconteceu dentro do Scopa Platinum Corporate, um edifício na capital cearense.

“Larissa encerrava o expediente de trabalho e entrava no elevador que conduz à garagem do edifício. Infelizmente, um indivíduo, identificado como autor do ato, entrou logo em seguida. Ao sair do elevador, o referido sujeito apalpou agressivamente as nádegas da Larissa e, de maneira covarde, fugiu pelo mesmo elevador”, detalhou a defesa da vítima.

⏯️ A #nutricionista Larissa Duarte, de 25 anos, foi vítima de asséd1o s3xual dentro do elevador de um prédio comercial em Aldeota, em #Fortaleza, no #Ceará. Câmeras de monitoramento registraram o instante em que um homem toca as nád3gas da vítima. pic.twitter.com/zEwP5u6Q7Q — Metrópoles (@Metropoles) March 18, 2024 “Diante dessa situação, Larissa sentiu-se profundamente abalada, manifestando sua impotência através de lágrimas e gritos. Felizmente, foi amparada por um colaborador do prédio comercial, que contribuiu na identificação do agressor”, completaram os advogados, por meio de nota.

A empresa M7 Investimentos comunicou através das redes sociais que Israel foi imediatamente e permanentemente afastado de suas funções profissionais, garantindo-lhe o direito de defesa perante as autoridades competentes, sem prejudicar este direito.



Apesar dos esforços da reportagem, não foi possível encontrar a posição de defesa do suspeito. O espaço continua disponível para quaisquer declarações futuras.

Com informações de Metrópoles

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução