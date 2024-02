Saidinha: STF prevê rebeliões em cadeias se benefício acabar

Nos bastidores, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estariam dizendo que o projeto em tramitação no Congresso Nacional que restringe a saída temporária de presos em regime semiaberto, pode gerar um problema grande no médio prazo para a sociedade. As informações são do UOL.

Na última terça-feira (20), o Senado Federal aprovou um projeto de lei (PL) que limita as saídas temporárias de presos no Brasil, as chamadas saidinhas. O texto seguirá para nova votação na Câmara dos Deputados.

Para os ministros do Supremo, a mudança ignora o fato de que a famosa saidinha e presos teria a utilidade de evitar o colapso do sistema carcerário.

De acordo com interlocutores, o fim do benefício pode provocar uma explosão de rebeliões nas grandes penitenciárias. Alguns “cadeiões” têm áreas separadas apenas por placas, indicando quem está no regime fechado e quem está no semiaberto.

