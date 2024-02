Paraense será o cerimonialista de reunião do G20 em São Paulo

O relações públicas paraense Guto Delgado foi contratado por uma empresa de São Paulo (8 MKT). para coordenar o Cerimonial e o Protocolo da Reunião do G20 (juntamente com a Equipe do Itamaraty e do BID) que acontecerá em São Paulo nos dias 26, 27, 28 e 29 de Fevereiro na Bienal do Ibirapuera. Eles procuraram no Brasil alguém que, primeiramente, falasse Inglês e que entendesse de Cerimonial e Protocolo Internacional, afinal é uma reunião com representantes dos maiores 20 países responsáveis pela Economia Mundial, e chegaram no no paraense por indicação de um colega Mestre de Cerimônias de Curitiba.

Fizeram uma vídeo conferência com Guto Delegado, praticamente lhe entrevistando para comprovar se seria a pessoa indicada para a missão.

Fecharam de imediato após a entrevista.

Mandaram passagens e reserva de Hotel na Vila Mariana, ao lado do local do Evento.

Segundo Delgado, a responsabilidade é enorme, mas e ele ressalta que tem um Deus que cuida de tudo para ele, tanto que as portas agora se abriram. Promete fazer um bom trabalho lá, e alcançar o resultado esperado pela empresa que o contratou e pelo Itamaraty, que está a frente de tudo.

Ressalta o relações públicas ter conhecimentos e vivências em eventos assim, que o respaldam a fazer um bom trabalho, e que dará tudo de si pelo sucesso da missão, “pois se eles gostarem do meu trabalho e desempenho, ainda terão mais de 20 Eventos desses no Brasil este ano, divididos por vários estados e capitais e quem sabe me chamam também para estes outros eventos”.

“É um paraense de Belém, dentre tantos Diplomatas, Cerimonialistas e Protocolistas que têm espalhados por este imenso Brasil. Me Orgulho Muito disso”.

