SBT ANUNCIA SAÍDA DE CHRISTINA ROCHA DA EMISSORA

Christina Rocha não é mais contratada do SBT. A saída da apresentadora foi anunciada pela emissora nesta quinta-feira (2/5), em um comunicado à imprensa. Segundo a nota, a decisão foi em comum acordo.

Christina Rocha se afastou da TV há algumas semanas, quando deixou o comando do Tá no Hora. O programa estreou com ela como titular, ao lado de Marcão do Povo, mas logo seu lugar foi ocupado por Márcia Dantas, devido a problemas familiares, informou a emissora na época.

Christina estreou na televisão no SBT, em 1981, no extinto O Povo na TV. Ao longo de décadas no canal, fez parte de projetos como Viva a Noite, Show de Calouros, Aqui Agora, Programa Livre, Fantasia, Casos de Família, entre outros.

Fonte: Portal Léo/Foto: Reprodução/Instagram