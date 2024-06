Louvor e Adoração marcam a 30ª Marcha Para Jesus em Santarém

A Marcha para Jesus é uma realização do Conselho de Pastores de Santarém- Consepas e tem o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Turismo, Serviços Urbanos, Mobilidade e Trânsito e Juventude, Esporte e Lazer. Foi realizada ontem, sábado, 8, e percorreu as principais ruas da cidade, com saída da Praça Barão de Santarém e chegada ao espaço Bíblico Cultural, Silas Brum, na Praça de Eventos. A Marcha contou com aproximadamente 15 mil fiéis, que percorreram as vias de Santarém levando muito louvor e adoração a quem acompanhava.

O tema deste ano foi ‘Por Uma Nação Livre’. Na chegada, houve a pregação do Pastor Rafael Araújo, levando muito louvor para os participantes, através da palavra de Deus.

O prefeito Nélio Aguiar, acompanhado da primeira dama, Celsa Brito, e de secretários municipais, participou da edição do evento, que contou com a participação de fieis de várias igrejas e comunidades evangélicas de Santarém e de municípios vizinhos. A Marcha Para Jesus se enquadra no segmento de turismo religioso que vem crescendo exponencialmente no país e no mundo. “É um momento bonito de muita emoção e reflexão. Muitos jovens participando e contagiando o evento com a alegria de todos. A gente agradece muito as orações, a gente agradece muito por Deus, porque todo ano de muitas bênçãos, muitos projetos foram aprovados, foram beneficiados, Santarém tem sido muito abençoado por Deus. A gente só tem a agradecer”, destacou o prefeito Nélio.

O presidente do Consepas, Pastor Jean Marinho, falou sobre a importância do evento para Santarém e agradeceu a todos os que participaram. “Foi lindo ver centenas de pessoas caminhando em prol de bênçãos para nossa cidade e agradecendo. Fica aqui o meu muito obrigado pelo apoio da Prefeitura Municipal de Santarém e a todos os que participaram da 30ª Marcha Para Jesus”, disse o Pastor Jean.

Glaucia Corrêa, veio da cidade de Oriximiná, só para participar da Marcha. “Foi um Marcha abençoada, acompanho já há vários anos esse momento de fé das igrejas evangélicas e não só para quem é evangélico, mas quem quer o bem para nosso município. Hoje intercedemos por Santarém e tenho certeza que chegou aos céus nosso clamor por saúde e paz para todos os munícipes desse belíssimo município”, disse Glaucia.

O Secretário de Turismo, Eliziário Bastos, parabenizou o Conselho de Pastores de Santarém pela realização da 30ª Marcha Para Jesus, onde conseguiu reunir cerca de 15 mil pessoas. “Fica aqui registrado os meus parabéns pela exímia Marcha Para Jesus, onde trouxe diversos visitantes e turistas para nosso município para participarem desse momento de clamor e oração, lembrando que a Marcha é um dos principais eventos evangélicos que caracterizam o turismo religioso de dentro do nosso calendário de eventos” disse Eliziário.

Imagem: Agência Santarém