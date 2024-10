Seduc inicia chamada pública para aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) iniciou uma chamada pública destinada à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender os estudantes da rede de ensino estadual, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e investimentos próprios do Estado.

Os itens a serem adquiridos por meio da chamada pública refletem a valorização da diversidade e da riqueza da cultura alimentar paraense. Entre os produtos estão: farinha de mandioca branca, farinha de tapioca, polpa de açaí, além de alimentos como feijão e arroz beneficiado, leite em pó e biscoito caseiro salgado. Essa seleção visa atender às necessidades nutricionais dos estudantes da rede estadual de ensino, assim como valorizar o trabalho de produtores rurais da região, promovendo uma alimentação saudável e sustentável dentro das escolas.

Sobre a participação

Apenas poderão participar fornecedores de grupos formais, como cooperativas e associações devidamente registradas, que possuam a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

Os interessados em participar da chamada pública poderão consultar as regras, documentação exigida, anexos e datas do processo acessando o edital na íntegra, disponibilizado no site da Seduc, através do link: https://www.seduc.pa.gov.br/portal/editais/index.php.

As propostas devem ser entregues até a próxima terça-feira (22), às 08h45, no prédio sede da Seduc, localizado no endereço: Av. Augusto Montenegro, KM 10, S/N, Icoaraci, Belém.

Dúvidas – Para esclarecimentos de dúvidas sobre o edital, os interessados podem entrar em contato com o Núcleo de Contratações da Seduc através do email: nucont@seduc.pa.gov.br ou por telefone: (91) 3131-0728, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

Imagem: Agência Pará de Notícias