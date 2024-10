Seleção Paraense de Beach Tennis realiza últimos treinos e se prepara para a histórica Copa das Federações em Fortaleza (CE)

Equipe terá a maior delegação da história e embarca na próxima semana para a disputa do evento que acontece a partir do dia 30 de outubro

A seleção paraense de beach tennis está nos preparativos finais para embarcar, na próxima semana, rumo à Copa das Federações, que será realizada na praia de Iracema, em Fortaleza (CE) entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro. Esta edição contará com a maior delegação da história do beach tennis paraense, composta por 64 atletas, abrangendo categorias desde o Sub 14 até o Profissional.

Celestino Rocha, presidente da Federação Paraense de Tênis, que recentemente assumiu o comando da entidade, expressou seu entusiasmo e apoio à equipe. Para Rocha, o crescimento do esporte no Pará é motivo de grande satisfação: “Estamos todos na torcida. É um orgulho imenso ver o beach tennis crescer tanto no nosso estado. A força e o tamanho da nossa delegação refletem o esforço de todos os envolvidos no desenvolvimento do esporte”, comentou.

Além dos dirigentes, o organizador do Amazônia Open ITF BT400, um dos maiores eventos do mundo do esporte, Luan Constantini, também destacou a dimensão que o beach tennis tomou na região:

“É incrível ver como o beach tennis cresceu nos últimos anos. O Pará, com sua rica cultura esportiva, abraçou o esporte de uma maneira extraordinária, e hoje vemos os frutos desse trabalho”, afirmou Constantini.

A atleta Júlia Oliveira, de apenas 14 anos, compartilhou suas expectativas para a competição. Júlia, que fará sua estreia na Copa das Federações, está ansiosa, mas confiante no seu desempenho:

“Estou muito ansiosa, mas me sinto preparada para defender o Pará e dar o meu melhor nas quadras. Sei que será uma experiência inesquecível”, disse a jovem atleta.

A delegação paraense embarca na próxima semana para Fortaleza, onde participará da Copa das Federações de Beach Tennis. O evento contará com mais de 1 mil atletas e todos os estados do país. O Pará promete fazer história e trazer grandes resultados para o estado. No ano passado foram cerca de quarenta atletas.

Crédito: Júlia Oliveira e Jeferson Silva