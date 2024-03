Defesa Civil realiza vistoria em praias de Mosqueiro após transtornos provocados pela maré alta

Estabelecimentos comerciais e residenciais situados na orla das praias do Marahu, Murubira, Paraíso e Ariramba, localizadas na ilha de ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, foram vistoriados por uma equipe técnica da Comissão de Defesa Civil de Belém (Comdec), ontem, quarta-feira, 13, com o objetivo de verificar os impactos ocasionados pelas marés altas, que ocorrem na ilha desde o começo desta semana, registrando volumes de água de mais de três metros acima do normal.

Após levantamento preliminar, os técnicos da Defesa Civil constataram que nenhum imóvel vistoriado sofreu abalo estrutural, nem perda de material, assim também como ninguém ficou ferido durante os alagamentos provocados pelo transbordo das águas.

MARAHU

O levantamento prévio também constatou que a praia do Marahu foi a mais atingida pelo avanço da maré, sendo classificada com risco médio pelo órgão e as demais como risco baixo.

“Nós seguiremos acompanhando a situação da maré alta em Mosqueiro para prevenir agravos, proteger e prestar assistência, caso a população seja atingida de maneira mais grave”, explica o coordenador da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa. Ele pede que a população evite as praias da ilha nos horários previstos para a maré alta na região.

TÁBUAS DE MARÉ

A Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil de Belém, voltou a alertar a população de Mosqueiro, já que ainda tem previsão de maré alta para a ilha nesta semana. Nesta quinta-feira, 14, os picos de maré devem ocorrer à 01h23, atingindo 3.7 metros, e às 13h39, chegando a 3.6 metros. Já na sexta-feira, 15, o nível mais alto dos rios no local vai ser registrado às 02h06, chegando a 3.5 metros, e às 14h17 alçando 3.4 metros.

Já no final de semana, quando a ilha Mosqueiro costuma receber visitantes em suas praias, também será registrada maré alta com mais de três metros. No sábado, 16, o nível do rio alcançará 3.2 metros às 02h54 e às 15h. Já no domingo, 17, a maré alta será de 3 metros às 15h53.

Imagens: Agência Belém