Segup capacita profissionais para atendimento humanizado à população em situação de rua no Pará

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em parceria com o Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), realizou a capacitação da primeira turma de 2025 do curso “Atendimento Direcionado à População em Situação de Rua”. A formação, promovida pela Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social (DPS), reuniu 45 participantes em dois dias de programação na Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), em Belém.

Participaram da capacitação profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Municipal, Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Conselho Tutelar, além de representantes de centros de atendimento e secretarias municipais ligadas à cidadania e assistência social.

O curso tem como foco qualificar agentes de segurança e profissionais da rede para realizar abordagens mais sensíveis, humanizadas e eficientes, promovendo uma cultura institucional baseada no respeito aos direitos humanos.

Para a diretora da DPS/Segup, delegada Ariane Melo, a iniciativa representa um avanço na estratégia estadual de fortalecimento do atendimento a públicos vulneráveis. “Com essa capacitação, podemos iniciar um trabalho mais linear e sistêmico, qualificando as abordagens policiais e garantindo o encaminhamento adequado às redes de assistência”, afirmou.

Os participantes tiveram acesso a conteúdos sobre políticas públicas, o contexto social da população em situação de rua no Brasil e no Pará, além de oficinas práticas e dinâmicas interativas que estimulam a atuação integrada entre segurança pública e assistência social.

O diretor do Iesp, coronel Walder Braga, destacou que a capacitação contribui para combater a invisibilidade social e consolidar o papel protetivo das instituições. “Mais do que aprimorar o serviço, essa formação promove o intercâmbio entre profissionais que atuam diretamente com esse público. É nosso dever proteger sem discriminar, cuidar sem reprimir e reconhecer cada pessoa como um sujeito de direitos”, enfatizou.

O diretor da Semcad, Jackson Costa, reforçou que a capacitação oferece subsídios fundamentais para o trabalho na linha de frente do acolhimento. “Saber realizar os encaminhamentos corretos em cada setor é essencial para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas”, declarou.

A superintendente da Funpapa, Emília Sanova, também ressaltou a importância da articulação entre órgãos públicos. “Belém tem registrado um aumento expressivo da população em situação de rua. Precisamos unir esforços para obter resultados concretos”, concluiu.

Imagem: Agência Pará