Amazon Music Festival, tributo ao Motörhead e “Sons que Vêm do Pará”: confira as atrações da semana em Belém

Belém está com a agenda cultural recheada de opções para todos os gostos nesta semana, com destaque para eventos de música, dança e muita diversão.

Na Cidade Velha, a sexta-feira (23) será marcada pela comemoração dos 60 anos de Kim Marques, em uma festa especial que reúne artistas como Edilson Moreno, DJ Márcio Lins e outros convidados, prometendo animar a noite com muita música.

Para quem gosta de prestigiar a cultura regional, a primeira edição do festival “Sons que Vêm do Pará” acontece hoje e amanhã (24), na Aldeia Cabana, com entrada gratuita. O evento contará com apresentações de artistas locais e um concurso de dança regional, valorizando os ritmos e talentos paraenses.

Os fãs de rock também têm programação garantida: a banda Motorspades, que faz tributo ao icônico grupo Motörhead, sobe ao palco nesta sexta-feira (23), também na Cidade Velha, marcando sua estreia em solo paraense.

Serviço:

Festa 60 anos de Kim Marques: 23/05, na Cidade Velha

Festival Sons que Vêm do Pará: 23 e 24/05, na Aldeia Cabana — entrada gratuita

Show Motorspades (tributo ao Motörhead): 23/05, na Cidade Velha

Imagem: Getty Images