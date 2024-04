Segurança com a rede elétrica: Equatorial Pará orienta sobre cuidados para evitar curto-circuito

Distribuidora dá dicas de segurança aos clientes para que acidentes graves e até fatais sejam evitados.

A Equatorial Pará alerta a população com dicas de segurança para que curtos-circuitos sejam evitados. A distribuidora orienta que o consumidor tenha cuidado dentro de casa ao utilizar eletrodomésticos, fios e aparelhos usados de maneira errada ou mal instalados, que podem representar risco tanto material quanto físico. Além disso, para evitar problemas em instalações elétricas internas, é importante fazer manutenções com profissionais habilitados para a realização do serviço.

Marcelo Martins, executivo de Segurança da Equatorial Pará, comenta que o curto-circuito, principalmente por sobrecarga, é um dos principais fatores de acidentes com a rede elétrica.

“A manutenção de fiações internas e a conservação de fios e plugues garante mais segurança para todos. É sempre bom lembrar de ações como, por exemplo, não sobrecarregar tomadas com muitas ligações e não usar extensões, já que dessa forma há maior risco de curto-circuito”, afirma Marcelo.

É importante também que o cliente identifique um curto-circuito o quanto antes para que reparos possam ser realizados. Entre os principais sinais de um curto-circuito estão: cheiro de queimado em aparelhos, tomadas e fusíveis queimados, interrupção da energia em um ou mais cômodos sem motivo aparente, além do disjuntor que costuma desarmar constantemente nessas situações.

O executivo de Segurança da Equatorial Pará também destaca outras dicas aos consumidores para evitar o curto-circuito. Confira: